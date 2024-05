IndyCar introduceert halverwege het seizoen hybridemotor

Sinds 16 augustus 2023 is er 23.518 mijl (37.849 kilometer) mee getest, maar in ronde negen van het IndyCar-seizoen zullen de hybridemotoren dan daadwerkelijk het levenslicht zien. Chevrolet, Honda en de IndyCar hebben samengewerkt aan deze hybridemotor, die bestaat uit de huidige 2,2-liter V6-motor en hybridetechnologie. Op 11 juni krijgen de IndyCar-teams op de Milwaukee Mile nog één laatste kans om de hybridemotor aan de tand te voelen alvorens deze in het weekend van 5 tot en met 7 juli voor het eerst in actie komt tijdens een raceweekend.

De hybridemotor biedt de coureurs meerdere opties voor de push-to-pass (P2P), waardoor zij meer controle hebben over de inzet van het extra vermogen. Dit systeem bestaat uit een Motor Generator Unit (MGU) en Energy Storage System (ESS), die beide in het vliegwielhuis passen, tussen de Chevrolet- en Honda-verbrandingsmotor en de versnellingsbak. Tijdens de regeneratie bouwt de MGU, werkend op de koppelingsas, vermogen op dat wordt opgeslagen in het ESS. De extra pk's worden ingezet via dezelfde motorgenerator.

Er zijn opties om automatisch energie op te slaan, wat via het remmen of liften zal gebeuren. Ook kan er handmatig energie opgeslagen worden via knoppen op het stuur en stuurpaddles. Die opgeslagen energie kan alleen handmatig ingezet worden, zoals dat nu ook al gebeurt met de P2P. In een persbericht legt de IndyCar wel uit dat er andere regels zullen gelden voor de twee systemen. "Push-to-pass zal nog steeds beperkt zijn in hoe lang deze per keer en in totaal over een race ingezet kan worden. De regels voor het hybridevermogen zullen de hoeveelheid energie die per ronde ingezet mag worden, beperken op basis van de lengte van het circuit."

120 pk extra vermogen

Op de road courses en stratencircuit zal het hybridesysteem 120 pk extra moeten bieden, waardoor de IndyCar voor het eerst in twintig jaar tijd over meer dan 800 pk beschikt. En daar houdt het niet bij op, belooft de IndyCar: "In de komende jaren wordt nog meer vermogen verwacht naarmate de ontwikkeling van hybride-units vordert." Een ander voordeel van de hybridemotoren is dat de coureurs in staat moeten zijn om zonder hulp van buitenaf de motor weer draaiende te krijgen als deze afgeslagen is bij een spin. Daardoor hoeft het safety team van de IndyCar dus normaliter niet meer in actie te komen en zou er niet snel een full course yellow ingezet hoeven worden.

"De kracht van deze samenwerking tussen Chevrolet en Honda heeft dit innovatieve project naar de grid van 2024 gehaald", zegt IndyCar-president Jay Frye. "Deze specifieke hybridemotor zal een nieuw en spannend element aan de IndyCar toevoegen met het extra vermogen en inhaalmogelijkheden. We kunnen niet wachten tot het begin van dit nieuwe tijdperk op Mid-Ohio."