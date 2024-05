Regerend en tweevoudig IndyCar-kampioen Palou viel vroeg in de race terug, maar goede s trategische keuzes en een sensationele out-lap lieten hem de leiding in de race overnemen. Na 85 ronden kwam de Spanjaard over de finishlijn met een voorsprong van 6,611 seconden op Will Power. Het was de tweede keer op rij dat Palou de race op Indianapolis Motor Speedway op zijn naam schreef, en de tiende racewinst uit zijn IndyCar-carrière. Met deze overwinning neemt hij de eerste plek in het kampioenschap over van Power.

“Een klein foutje na de start, waardoor ik vier posities verloor waarvoor ik in de kwalificatie zo hard heb gevochten”, vertelt Palou na afloop. ”Iedereen, alle teamleden en monteurs, heeft het geweldig gedaan in de pits. Ze hebben mij die leiding gegeven, en we moesten proberen om de performance te vinden die de nummer 10 DHL Honda-auto het hele weekend al had. Het was een fantastische overwinning. Het is fijn om hier achtereenvolgend races te winnen, en deze lijn gaan we doortrekken.”

Na Will Power kwam Christian Lundgaard als derde over de streep, nadat de Deen 35 ronden aan de leiding van de wedstrijd lag. Daarachter volgden zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon en zijn teamgenoot Marcus Armstrong. Scott McLaughlin had een mooie inhaalrace vanaf P13 op de grid, en eindigde op de zesde positie. Colton Herta moest van nog verder komen. De Amerikaan begon de race op P24 en had een incident in de openingsronden, maar kwam toch als zevende over de streep.

De kop van het veld had een probleemloze start, maar verder naar achteren ontstond er chaos bij de eerste bocht, waardoor enkele auto’s via het gras terug de baan op kwamen. Polesitter Palou ging eveneens wijd in de eerste bocht, waardoor hij de leiding positie verloor aan Lundgaard. Will Power volgde het tweetal, maar besloot in de achttiende ronde om een undercut te plaatsen en koos voor de zachte band. Lundgaard en Palou kwamen twee ronden later tegelijk naar binnen. Palou werd ingehaald door de Deen, en deze volgorde werd behouden tot de laatste set pitstops. Wederom Lundgaard ging als eerste naar binnen, terwijl Palou ditmaal een ronde langer doorreed dan de concurrentie. Een pijlsnelle out-lap gaf de leiding terug aan de 27-jarige Spanjaard.

VeeKay valt ver terug

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout had een race om te vergeten. De Nederlander begon de race vanaf de twaalfde positie, maar bevond zich in bocht 1 midden in het gedrang samen met Pietro Fittipaldi en Alexander Rossi. Hij kon de race zonder schade voortzetten. Na de eerste pitstop verloor de 23-jarige coureur veel posities op de nieuwe set banden. Nog een slechte pitstop en een drive through-penalty later kwam Van Kalmthout uiteindelijk als 26ste en laatste over de finish.

Uitslag IndyCar Indianapolis Road Course