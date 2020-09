IndyCar in 2021 naar Nashville voor race op stratencircuit

De IndyCar Series was tussen 2001 en 2008 al te gast in de omgeving van Nashville. Destijds racete de klasse op de Nashville Superspeedway, maar voor de terugkeer naar de hoofdstad van Tennessee kiest de klasse voor een geheel nieuw stratencircuit van 3,49 kilometer. Het circuit telt 11 bochten en voert de coureurs twee keer over de Korean Veterans Memorial Bridge. De parkeerplaats van het Nissan Stadium, het stadion waar NFL-team Tennessee Titans speelt, dient als de paddock. Het is het eerste nieuwe stratencircuit dat de IndyCar toevoegt aan de kalender sinds 2013.

Nashville en de IndyCar hebben een contract met een minimale looptijd van drie jaar afgesloten. “De Music City Grand Prix wordt een unieke IndyCar-ervaring die verankerd is in het bruisende hart van Nashville’s binnenstad”, zei Mark Miles, president en CEO van IndyCar-eigenaar Penske. “Nashville is een stad van wereldklasse en een hoofdstad voor wereldwijde entertainment die een uitstekend platform biedt voor onze klasse. Stedelijke straatfestivals zijn een belangrijk onderdeel van het DNA van IndyCar geworden en dit driedaagse festival legt de nadruk op alles wat Nashville en de sport te bieden hebben, waarbij internationale reizigers racefans en lokale nieuwsgierigen de ervaring van hun leven krijgen.”

Butch Spyridon, president en CEO van Nashville Convention & Visitors Corporation, zei: “Kijkend naar de Stanley Cup FInals van 2017 en de NFL Draft van 2019 weet Nashville hoe ze allerlei sportevenementen moeten organiseren, terwijl ze zorgen voor feest. De Music City Grand Prix onderstreept waarom Nashville werd uitgeroepen tot de beste sportstad van 2019 en we kijken uit naar de nationale en internationale marketing die naar de stad gaat brengen.”

Daaraan voegde burgemeester John Cooper van Nashville toe: “Nashville is een bijzondere plaats en de aankondiging van de Music City Grand Prix markeert echt een enorme stap vooruit voor onze gemeenschap, waarbij we kijken naar de toekomst en de terugkeer van ons unieke entertainmentlandschap. De aankondiging kon niet op een beter moment komen. Het evenement vertegenwoordigt een enorme private investering in de stad en is een katalysator voor ons economische herstel.”

Met medewerking van David Malsher