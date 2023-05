De huidige generatie IndyCar-motoren wordt sinds de introductie van de Dallara DW12 in 2012 al gebruikt. Eigenlijk zou de 2,2 liter V6-turbomotor in 2024 vervangen worden door een 2,4 liter V6-turbomotor met hybride component, maar dat plan is in een eerder stadium al geschrapt. Daardoor houdt de klasse volgend jaar vast aan de huidige 2,2 liter V6, al wordt die krachtbron dan wel aangevuld met een nieuw hybride systeem. Het systeem met supercondensatoren wordt momenteel gezamenlijk ontwikkeld door motorleveranciers Chevrolet (en partner Ilmor) en Honda.

In eerste instantie waren er nog twijfels of het hybride systeem wel nut zou hebben op de ovals die IndyCar jaarlijks bezoekt, maar in gesprek met Motorsport.com laat Honda Performance Development-president David Salters doorschemeren dat die twijfels zijn weggenomen. Hij denkt nu zelfs dat de coureurs op de lange rechte stukken van de ovals juist veel profijt van het systeem kunnen hebben. "Aanvankelijk twijfelden we erover of je dit systeem wel kan gebruiken op een oval, maar mogelijk gaat het systeem hier het effectiefst zijn. We zullen zien, ik denk dat we misschien met wat fijne onbedoelde gevolgen te maken krijgen", stelt Salters.

Hoe kan dat hybride systeem dan bijdragen aan meer actie op de ovals? "Op ovals rij je vaak in de slipstream, waarbij de voorste auto een gat in de lucht maakt. Dan wil je misschien slim zijn, waardoor het je eigenlijk veel meer controle geeft", legt Salters uit. "We willen niet echt dat er in groepen geracet wordt, maar we willen meer inhaalacties. Met het elektrische deel kun je hier en daar wat sparen, om daarna te doen wat je wil. We willen de coureurs meer controle geven, zodat ze verschillende dingen kunnen doen bij het inzetten. Er zijn plekken op ovals waar je energie spaart die je later weer kan gebruiken, dus wellicht gebruik je de instincten van de coureurs om te bepalen wanneer je dat doet."

Sinds Chevrolet in 2012 terugkeerde als motorleverancier in IndyCar, wordt er op de baan flink gestreden tussen het merk van General Motors en Honda. Voor het hybride project hebben de merken de handen ineen geslagen en dat heeft volgens Salters zo zijn voordelen. "Samen met IndyCar, GM en Ilmor zijn we hier meer bij betrokken en is er een soort liefdesband tussen ons ontstaan", zegt hij. "Normaal proberen we elkaar te verslaan op het circuit, maar we werken samen om het hybride systeem af te ronden. Op dit moment gaat het oké. Het helpt ons om meer richting elektrificatie te gaan. Er werken hier veel slimme mensen en we respecteren elkaar allemaal, dus het is lonend om samen te werken in plaats van elkaar proberen te verslaan."