IndyCar en Formule E wel langer te zien bij Ziggo Sport

In mei werd bekend dat Ziggo vanaf volgend jaar niet meer de plek is om de verrichting van Max Verstappen en zijn collega's in de Formule 1 live te volgen. De uitzendrechten voor de koningsklasse van de autosport verhuizen naar het Scandinavische NENT, dat met een fors bod aan het langste eind heeft getrokken en F1 zal aanbieden via het eigen streamingsplatform ViaPlay. Ziggo erkende in een reactie meteen dat het verlies van de Formule 1 een 'gevoelige klap' zal zijn, maar voegde toe te blijven investeren in het uitzenden van autosport.

Inmiddels is de daad voor een belangrijk deel bij het woord gevoegd. Zo laat Vodafone-Ziggo op maandag weten dat de uitzendrechten van de IndyCar Series, inclusief de prestigieuze Indy 500, voor de komende jaren zijn binnengehaald. Het concern wil de programmering er deels op aanpassen, zo valt in het persbericht te lezen: "De sportzender gaat in zijn programmering meer tijd besteden aan de IndyCar Series. Deze raceklasse, waarin de Nederlander Rinus van Kalmthout dit jaar zijn eerste race won, wint steeds meer aan populariteit."

Ook een andere klasse waarin de Nederlanders dit jaar hoge ogen gooien, blijft bij Ziggo Sport te bewonderen. Zo zijn de uitzendrechten van de Formule E, waarin Nyck de Vries en Robin Frijns volgende maand een goede kans op de wereldtitel maken, voor de komende seizoenen veiliggesteld. Naast IndyCar en de Formule E heeft Ziggo Sport ook de rechten om de W-Series (met Beitske Visser), DTM, Supercars, Porsche Carrera Cup, Ferrari Challenge en WRC uit te zenden.

