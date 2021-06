Ericsson blijft VeeKay voor en pakt verrassende eerste IndyCar-zege

Twee weken geleden kwamen de IndyCar-coureurs voor het laatst in actie. Helio Castroneves boekte toen zijn vierde overwinning in de Indy 500. Dit weekend is de Braziliaan er niet bij tijdens de twee races op het stratencircuit van Belle Isle Park in Detroit. Patricio O’Ward kwalificeerde zich eerder op zaterdag naar de pole-position voor de eerste race, vlak voor Alexander Rossi en Romain Grosjean. Rinus VeeKay mocht de race vanaf de twaalfde positie aanvangen. De gehele top-twaalf kwalificeerde zich op de rode band, alleen Scott Dixon week daarvan af.

O’Ward kwam goed weg bij de rollende start en behield de leiding, voor Rossi, Grosjean en Ed Jones. Iets verder naar achteren verloor VeeKay een positie aan Felix Rosenqvist. Een ronde later zou de coureur van Ed Carpenter Racing echter al naar de pits komen om de band met de rode wangen in te leveren. VeeKay was niet de enige, want binnen enkele ronden na de start kwamen ook leiders O’Ward, Rossi en Grosjean naar de pits om de rode band te lozen. Het zorgde voor een strategische tweedeling in het veld, waarbij enkele coureurs op de rode band probeerden om lang door te rijden en daarbij gezelschap kregen van rijders op de zwarte banden.

De verschillen bleven tot de elfde ronde klein, doordat relatief langzame coureurs op de rode band het tempo bepaalden en de gestopte rijders de aansluiting weer vonden. Dat veranderde pas toen Scott Dixon in ronde 12 de leiding nam op de zwarte banden. Vooraan werden de gaten hierdoor wat groter, maar daarachter bleef het gros van het veld dicht bij elkaar in de buurt. Voor enkele coureurs, zoals Grosjean en VeeKay, was dat het sein om al een tweede pitstop te maken, terwijl leiders Dixon en Hinchcliffe nog altijd geen stop hadden gemaakt.

Race stilgelegd na gigacrash Rosenqvist

Dat bleek een slimme keuze toen Rosenqvist in de 25ste ronde ongenadig hard crashte. De Arrow McLaren SP-coureur wilde het gas loslaten voor het insturen van een bocht, maar intussen accelereerde de auto weer. Rosenqvist bleef bij kennis, maar moest door reddingswerkers uit zijn auto gehaald worden. De schade aan de baanafzetting zorgde voor een rode vlag, terwijl de Zweedse coureur naar het ziekenhuis werd gebracht voor verdere controles aan zijn onder meer zijn benen.

Meer dan een uur later werd de race in de 32ste ronde hervat en door pitstops tijdens de neutralisatie kwam Will Power naar de leiding, voor Marcus Ericsson, Takuma Sato, Simon Pagenaud en VeeKay. Pagenaud zou meteen twee posities verliezen aan VeeKay en Jones. Dixon begon intussen aan een opmars op de rode band en lag binnen een ronde alweer achtste, vlak achter Grosjean. De Fransman zou in ronde 34 opnieuw naar de pits gaan vanwege een lekke band. Dixon klom hierdoor naar de zesde positie, terwijl VeeKay vrijwel gelijktijdig Sato passeerde voor de derde plek. De Nederlander zette vervolgens de achtervolging in op leiders Power en Ericsson.

De laatste ronde pitstops werd in ronde 43 afgetrapt door Dixon, die zo snel mogelijk zijn rode banden wilde afstaan. In de ronden daarna volgde ook de rest van het veld, waarbij Jones de verliezer werd. Hij begon als nummer vijf aan de serie pitstops, om daarna terug te keren op de zevende plaats. De profiteurs waren O’Ward en Pagenaud, die hierdoor naar P5 en P6 klommen. Vooraan behield Power de leiding, maar de druk van Ericsson en VeeKay bleef er vol op staan. In de laatste tien ronden moest laatstgenoemde de mannen voor hem laten gaan, terwijl Sato de aansluiting bij hem vond in de strijd om de derde plek. De Japanner zou die plek met behulp van achterblijver Dalton Kellett uiteindelijk ook veroveren.

Tweede code rood leidt tot uitvalbeurt Power

Grosjean zorgde zes ronden voor het einde voor wat drama door te crashen. De wedstrijdleiding besloot opnieuw tot een code rood om de wagen in alle rust te kunnen bergen. Indirect werd dat ook het einde voor leider Power, want zijn motor wilde bij de herstart niet opstarten. De ECU van zijn Penske raakte in de pits namelijk oververhit. Ericsson erfde de leiding en trok het veld op gang voor de laatste drie ronden, waarbij VeeKay en O’Ward wakker waren en meteen langs Sato gingen voor de posities twee en drie. De jonge talenten reden vervolgens naar de achterkant van de Ganassi-coureur toe, maar die gaf geen krimp.

Zo pakte Ericsson in Detroit zijn eerste zege in de IndyCar en zijn eerste overwinning sinds hij in 2013 de hoofdrace van de GP2 op de Nürburgring won. Op een seconde volgde VeeKay op de tweede positie, op de voet gevolgd door O’Ward. Sato moest genoegen nemen met de vierde plek, hij voerde voor Graham Rahal en Santino Ferrucci het trio van Rahal Letterman Lanigan aan. Rossi werd zevende, voor Dixon en Jones. De top-tien werd gecompleteerd door Newgarden.

VeeKay krijgt zondag de kans om opnieuw een podiumplaats te scoren in Detroit. Om 18.45 uur staat de start van de tweede race gepland, eerder op de dag vindt de tweede kwalificatie plaats.

