Newgarden snelt naar pole in Detroit, VeeKay rijdt derde tijd

Daags na de eerste IndyCar-zege van Marcus Ericsson meldde het circus zich weer op het stratencircuit door Belle Isle Park in Detroit. Net als op zaterdag werd het programma afgetrapt met de kwalificatie. Daarbij werd hetzelfde stramien gevolgd, met Q1 waarbij de coureurs verdeeld zijn in twee groepen en een tweede segment waarin gestreden werd om de pole-position.

Het bal werd geopend met de eerste groep van het eerste kwalificatiesegment. Daarin stonden grote namen als zesvoudig kampioen Scott Dixon, tweevoudig kampioen Josef Newgarden en Takuma Sato. De Japanner, zaterdag nog vierde in de race, plaatste zich niet voor de tweede fase van de kwalificatie. Colton Herta slaagde daar wel in. De Andretti Autosport-coureur snelde naar 1.16.081. Daarmee was hij Graham Rahal, Dixon en Newgarden de baas. Verrassender waren de laatste twee namen die zich plaatsten voor de strijd om pole-position. Dat waren Santino Ferrucci en Ed Jones. Ook Sebastien Bourdais en Ryan Hunter-Reay misten daardoor de boot.

Uitslag IndyCar Detroit - Q1 - Groep 1

Daarna was het de beurt aan Rinus VeeKay, Romain Grosjean en de andere coureurs in de tweede groep. Daly opende sterk met zijn eerste run. Met 1.17.104 was hij nipt sneller dan Grosjean en VeeKay. Iedereen bracht echter nog een bezoek aan de pits en pas in de tweede run werd het tempo echt opgevoerd. Na vele positiewisselingen was het Alexander Rossi die de snelste tijd noteerde in zijn segment. Zijn 1.15.466 was slechts twaalf honderdsten van een seconde sneller dan VeeKay, die zich daarmee wel plaatste voor de beslissende Fast Twelve. Daarin kreeg hij gezelschap van Grosjean, Simon Pagenaud, Conor Daly en kampioenschapsleider Alex Palou. Patricio O’Ward, de pole-sitter van zaterdag, werd uitgeschakeld en start vanaf de zestiende positie. Dat gold ook voor Will Power en Ericsson, die als twintigste en 22ste van start zullen gaan.

Uitslag IndyCar Detroit - Q1 - Groep 2

De strijd om de pole-position werd echter gestreden in de tien minuten durende Q2, die voor de gelegenheid werd omgedoopt in de Fast Twelve. De coureurs kozen daarbij voor verschillende tactieken, omdat ze bij de start de band moeten gebruiken die ze in dit deel van de kwalificatie gebruikten. Zo reden Dixon en Palou naar buiten op een setje zwarte banden, net als Ferrucci. De overige coureurs kwalificeerden zich wel op de zachtere rode band. Palou opende de strijd sterk door een 1.15.480 te noteren op de zwarte banden. De Chip Ganassi-coureur zou echter bij lange na niet genoeg hebben aan die tijd, want in de laatste minuten doken nog eens acht coureurs onder die rondetijd.

De beste van allemaal was Newgarden. De Penske-rijder had slechts 1.14.109 nodig voor zijn ronde door Belle Isle Park. Herta ging op drie tienden achterstand naar de tweede tijd, gevolgd door Dixon. De Nieuw-Zeelander reed zijn tijd echter toen er met rode vlaggen werd gezwaaid na een crash van Ferrucci, ook Pagenaud en Rossi werden daarvan het slachtoffer. VeeKay profiteerde en start later vandaag dus als derde, op de voet gevolgd door Palou en Grosjean. Dixon viel door de annulering terug naar de zesde plek, Rossi was zevende en Daly noteerde de achtste tijd. Rahal eindigde op P9, terwijl de top-twaalf wordt afgesloten door Pagenaud, Jones en Ferrucci.

De tweede IndyCar-race van het weekend in Detroit gaat om 18.40 uur van start.

Uitslag IndyCar Detroit - Fast Twelve