Ook IndyCar hoopt lessen te leren van crash Grosjean in Bahrein

Grosjean had kort na de start van de Bahreinse GP van 2020 een angstaanjagend ongeval, waarbij zijn auto in tweeën brak en de cockpit vlam vatte. Uiteindelijk kon de Fransman met relatief lichte verwondingen op eigen kracht uit het wrak klimmen. De cockpitbescherming die de Formule 1 gebruikt, de halo, speelde een belangrijke rol in het redden van Grosjeans leven. De F1 en de FIA kondigden daarna aan om een onderzoek te doen naar de crash en de IndyCar hoopt daar ook profijt van te hebben. De klasse werkt al enige tijd samen met de koningsklasse van de autosport op het gebied van veiligheid en ondanks de invoering van een ander soort cockpitbescherming (het aeroscreen) denkt men van de crash te kunnen leren.

Een van de aandachtspunten waar de IndyCar nu al naar kijkt, is het verkorten van de uitstaptijd. “We hebben al een meeting met teammanagers gehad en binnenkort volgt er nog een. Dit staat op de agenda en we zullen wat dingen standaardiseren”, zei IndyCar-president Frye. De focus ligt hierbij vooral op zaken als gordels en kabels die sneller los te maken zijn. “We zagen allemaal wat er gebeurde met Grosjean, en wat was het resultaat? Nou, het resultaat is wat je wil zien, want de coureur was in orde. Natuurlijk was het een groot incident, dus we hebben al gekeken naar opties om een aantal zaken snel los te kunnen maken. Zodra we het rapport over de F1-crash krijgen, zullen wij ook zien of er iets is wat wij kunnen verbeteren of anders kunnen doen met ons frame en scherm. Ons systeem is anders dan die van hen, maar er zijn veel gelijkwaardige dingen die overgenomen kunnen worden.”

Sinds begin 2020 zijn de IndyCar-bolides uitgerust met het aeroscreen en in het eerste jaar heeft de cockpitbescherming meteen zijn waarde bewezen. Dat was onder andere zo bij de crash van Rinus VeeKay en Colton Herta tijdens een van de races op de oval van Iowa. “Gedurende het jaar zijn er een aantal incidenten geweest waarbij we de positieve resultaten zagen die we altijd willen zien, namelijk dat de coureurs uitstappen”, aldus Frye. “Meestal spreek je het niet te hard uit als iets als het aeroscreen zijn werk doet, want daarom zit het op de auto. Maar het was een echt succes waar veel mensen onderdeel van waren en daar zijn we heel trots op.”