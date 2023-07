IndyCar-coureurs roepen op tot verandering regels blauwe vlaggen

Alex Palou had in de race op Mid-Ohio een ruime voorsprong van acht seconden opgebouwd toen hij de rode AJ Foyt Racing-bolide van Benjamin Pedersen voor zich zag rijden. De Deens-Amerikaanse coureur bungelde achteraan en stond op het punt om op een ronde achterstand te worden gezet door Palou, maar Pedersen leek dat niet te accepteren. Met het oog op een eventuele caution wilde hij koste wat kost voor de Spaanse Chip Ganassi Racing-coureur blijven, waardoor de voorsprong van acht seconden halveerde. Pas na enkele ronden wist Palou voorbij te gaan aan Pedersen, die volgens de regels van de IndyCar niet zomaar aan de kant hoefde te gaan.

Hoewel het hinderen van Pedersen geen invloed had op de uitslag - Palou won de race van 80 ronden op Mid-Ohio - was Palou niet blij met de acties van zijn conculega. "Ik ken de regels", zegt Palou. "Maar tegelijkertijd is het heel frustrerend dat ze je niet voorbij laten gaan als je aan de leiding gaat en je een voorsprong wil opbouwen." Hij merkt op dat coureurs in dit soort gevallen ook agressief hun push-to-pass seconden gebruiken om er maar voor te blijven. "Bovendien gaan ze heel agressief verdedigen als je naast ze rijdt. Het is uiteraard echt frustrerend als je aan de leiding gaat. Ik ken de regels en zou deze graag veranderen... Maar het gaat niet veranderen."

Niet alleen Palou werd gehinderd door Pedersen, ook Team Penske-coureur Scott McLaughlin verloor 'drie of vier seconden' toen hij hem wilde inhalen. Na de race zocht hij de coureur op om over zijn handelen te praten. "Ik zei alleen dat hij geen vrienden maakt als hij mensen gaat ophouden", geeft de Nieuw-Zeelander aan. "Hij zit niet in onze race, ik snap dat hij bezig is met zijn eigen race. Het is geven of nemen in deze klasse. Als ik een ronde achter lig en hij achter me rijdt, wie weet wat ik dan ga doen..." Ook David Malukas mengde zich in de discussie, aangewakkerd door Pedersen. "Hij zat gewoon in de weg. Het enige wat je dan doet is vijanden maken en die heeft hij nu in mij gevonden. Hij probeerde gewoon zonder reden ieders race te verpesten. Ik vind gewoon dat je niet zo zou moeten rijden."

Oplossingen voor blauwe vlag

Will Power, die als derde over de streep kwam in de race, was ook niet blij met de acties op de baan. "De regels omtrent de blauwe vlag zijn krankzinnig", stak Power van wal. "Je gebruikt de push-to-pass en moet het opnemen tegen iemand die een ronde achterstand heeft, maar vecht alsof het om positie gaat. Het zit zo dicht bij elkaar in deze klasse, het is competitief. Iedereen is nu zo goed dat we wel een regel voor de blauwe vlag kunnen gebruiken. Het is niet dat we constant gele vlaggen hebben en dat je je ronde terugkrijgt. Misschien doen ze dat in de tweede helft van de race, maar het is belachelijk als een leider tien seconden inboet."

Scott Dixon, die voor Power eindigde, suggereerde na de race dat het een oplossing zou zijn om de overtake-knop voor coureurs die op een ronde achterstand gezet worden, uit te schakelen. Power heeft zo zijn twijfels over de werking van deze oplossing en met name de mogelijkheid om dit te bewerkstelligen. "Schakelen we het dan voor iedereen uit? Het klonk als een groot probleem, maar het is niet dat er tegenwoordig veel coureurs op een ronde achterstand raken. Ja, het uitschakelen van de pus-to-pass zou een grote stap zijn als je een ronde achterligt." Power heeft er echter een hard hoofd in dat er veranderingen komen. "We vertellen het ze elk jaar. Ze zeggen dan: 'We luisteren naar jullie, echt.' Krekelgeluiden."