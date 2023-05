Eerder dit jaar promootte de Formule 1 de Grand Prix van Las Vegas middels een video. In de video noemde de F1 deze race het 'grootste racespektakel ter wereld' en stelde het dat deze in de 'sport- en entertainmenthoofstad van de wereld' verreden zou worden. Het gebruik van de term 'grootste racespektakel ter wereld' bleef de IndyCar niet onopgemerkt. Penske Entertainment, eigenaar van de IndyCar, nam toen contact op met Formule 1-eigenaar Liberty Media met het verzoek om te stoppen met het gebruik van deze term. De Indianapolis Motor Speedway (IMS) bezit sinds 1986 het handelsmerk op de term 'greatest spectacle in racing'.

Sindsdien werd de term inderdaad niet meer gebruikt in de Formule 1, tot de Grand Prix van Miami. Bij de opvallende pre-grid ceremonie voor de race werden de twintig coureurs aan het publiek voorgesteld. Rapper LL Cool J trapte deze ceremonie af met de volgende woorden: "Hoe gaat het Miami? Laat me jullie voorstellen aan de twintig beste coureurs ter wereld. Dit is het grootste spektakel in de autosport. Dit is Formule 1."

Zo kwam de Formule 1 opnieuw in de buurt van het gebruik van het vastgelegde handelsmerk van IMS. Daar is IMS-president van op de hoogte gebracht en daar is hij uiteraard niet blij mee. "Zij begonnen er al eerder mee en we hebben toen contact opgenomen met onze vrienden bij Liberty en de Formule 1 en zij stemden ermee in om het niet meer te gebruiken", zegt Boles in de Kevin & Query-podcast. "Het was vooral Vegas waar we een probleem mee hadden. Dit is de eerste keer dat we het in verband met Miami horen, dus we zullen onze vrienden daar weer bellen."

"Zij gingen akkoord dat het ons intellectueel eigendom is en dat zij het niet meer zouden gebruiken", voegt Boles toe. "Ik hoorde dat het bij de pre-race ceremonie gebruikt werd. Ik heb het niet in hun marketing gezien, daar gingen ze mee akkoord. We zullen het deze week een vervolg geven en ervoor zorgen dat... Ik ben er enthousiast over dat de Formule 1 hier is, maar bouw je eigen intellectueel eigendom op. Bouw je eigen 114 jaar historie, ga niet het onze stelen."

Grote onzin

Ook Penske Entertainment-baas Mark Miles is er niet van gediend dat de Formule 1 blijft flirten met het gebruik van dezelfde term die de Indy 500 omschrijft, maar gaat in het geval van Miami niet uit van kwade bedoelingen. "Ik heb het gehoord", zegt Miles in gesprek met IndyStar. "Ik durf te wedden dat jullie racefans weten dat dat grote onzin is. Het grootste racespektakel is hier in mei. En ik verwacht niet dat [de potentiële merkinbreuken] doorgaan. We hadden een klein gesprek met hen toen het rond Vegas opdook, en het was heel informeel en snel, dus ik was er door verrast", doelt hij op de uitspraak in Miami. "Maar ik denk niet dat dit hun algemene werkwijze is."

Miles gaat ervan uit dat de tekst voor LL Cool J niet opgelegd is door iemand uit de Formule 1-top, zoals Formule 1-baas Stefano Domenicali, maar iemand die lager op de rangorde staat. "Ik zag het niet als bedrijfsbeleid, gezien onze relatie", aldus Miles, die aangeeft dat Penske Entertainment waarschijnlijk weer contact gaat opnemen met Liberty Media en de Formule 1, om op een 'beleefde', niet confronterende manier hun zorgen kenbaar te maken.