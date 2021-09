IndyCar blijft zich ondanks internationale aanwas focussen op Amerika

Het 2021-seizoen van de IndyCar Series wordt dit weekend afgesloten in de straten van Long Beach. Hoewel de Amerikaan Josef Newgarden nog een mathematische kans maakt op een derde titel, gaat de strijd om het kampioenschap dit weekend vooral tussen de Spanjaard Alex Palou en de Mexicaan Pato O’Ward.

Waar de IndyCar Series jarenlang vooral een Amerikaanse aangelegenheid was, is de ontknoping in de titelstrijd de zoveelste aanwijzing dat het kampioenschap een steeds internationaler karakter krijgt. Steeds meer coureurs focussen zich vanwege het beperkte aantal stoeltjes op de Formule 1-grid namelijk op een toekomst in de IndyCar Series. Zo komt Ferrari-talent Callum Ilott volgend jaar het hele seizoen in actie in de Amerikaanse raceklasse, maakte Formule 2-coureur en Alpine-talent Christian Lundgaard eerder dit jaar al zijn IndyCar-debuut en heeft met name ook het IndyCar-succes van voormalig F1-coureur Romain Grosjean de raceklasse in Europa op de kaart gezet.

Voorlopig geen races in Europa

Hoewel de Amerikaanse coureurs dus steeds meer concurrentie van buiten het eigen continent krijgen, blijft de organisatie van het kampioenschap zich voorlopig focussen op Noord-Amerika: “Alles is mogelijk, maar voor nu ligt onze focus op Noord-Amerika”, vertelt IndyCar CEO Mark Miles. “Zie het als races waar we naartoe kunnen rijden. Zoals Canada, maar ook Mexico zou wel in het plaatje kunnen passen. Het is niet iets waar we echt actief mee bezig zijn, maar het is wel iets wat we ons voor kunnen stellen.”

Een thuisrace voor Rinus van Kalmthout op een oranjegekleurd Circuit Zandvoort of TT Circuit Assen zit er voorlopig dus niet in: “De kans is veel kleiner dat we op de korte termijn internationale fly-aways gaan organiseren. Er zouden wel voordelen aan zitten, maar voordat we ons potentieel in Noord-Amerika, onze thuismarkt, beter hebben benut, kunnen we internationaal nog wel vooruitgang boeken op het gebied van de uitzendrechten, sponsoren, teams en coureurs. We moeten ons waarschijnlijk eerst blijven focussen op het racen in Noord-Amerika.”

O'Ward en Palou merken beperkte interesse

Het bewijs dat een stap naar andere continenten mogelijk nog te vroeg komt voor de IndyCar Series wordt geleverd door Pato O’Ward, die merkt dat er in Mexico ondanks zijn jacht op de titel maar weinig animo is voor de raceklasse: “De fanbase is wel aan het groeien, maar heel eerlijk, ik vind dat het een stuk stiller is dan het zou moeten zijn”, vertelt de Arrow McLaren SP-coureur aan Motorsport.com. “Als dit in de Formule 1 zou gebeuren, zouden zelfs mensen zonder telefoon er van af weten.”

Ook titelfavoriet Alex Palou merkt dat de interesse uit Spanje beperkt is: “Mensen ontdekken IndyCar, maar de media die er niet in gespecialiseerd zijn geven ons vrijwel geen aandacht”, aldus de Ganassi-coureur. “Het probleem is echter breder, niet alleen in mijn land. Ik hoop dat we stapje voor stapje de media kunnen overtuigen en dat meer mensen deze raceklasse gaan volgen.”

Gevraagd of de IndyCar zelf de eerste stap zou moeten zetten en voor meer animo moet zorgen door races in Mexico en Spanje te organiseren, reageren beide coureurs voorzichtig positief: “Het product is fantastisch”, aldus Palou. “Misschien is het wat ver weg voor Spanjaarden en Europeanen om hier naartoe te komen, maar het zou een hele grote stap voor het kampioenschap zijn.” O’Ward vult aan: “Ik ben voor het internationaler maken van het kampioenschap, het is de manier om te groeien, om het net als in het verleden internationaler te maken. Dit kampioenschap heeft zoveel potentie, we moeten dat proberen te benutten. Je ziet nergens ter wereld zoveel competitie als in de IndyCar. Ik weet niet wat mensen nog meer zouden willen. Dat er twee coureurs vechten voor het kampioenschap, een uit Spanje en een uit Mexico, ik weet niet wat we nog meer kunnen doen om een race in Mexico en misschien in Spanje mogelijk te maken.”