IndyCar schrapt naast Portland ook Laguna Seca voor 2020

Motorsport.com wist maandag al te melden dat alle teams waren ingelicht over de afgelasting van Portland, waar op 13 september een IndyCar-krachtmeting stond gepland. Het heeft alles met de oplopende coronacijfers en geldende restricties te maken. Tot afgelopen week mochten er maximaal 250 mensen samenkomen in Oregon, maar gouverneur Kate Brown heeft dat aantal verlaagd tot honderd nadat de coronacijfers weer waren gestegen. Het blijkt daardoor onmogelijk om met het hele IndyCar-circus naar Portland af te reizen.

De IndyCar Series mijdt Californië juist vanwege de aangescherpte quarantaineregels. Een race op Laguna Seca, gepland voor het weekend van 18 tot en met 20 september, is daarmee ook van de baan. En dat terwijl dat circuit eerst nog in beeld was om een 'double header' te organiseren, om zo het verlies van onder meer het Circuit of the Americas en Long Beach op te vangen. "Maar dit is een gezamenlijk besluit geweest van het kampioenschap en de promotors, waarbij we de lokale situatie steeds op de voet hebben gevolgd. We kijken er nu vooral naar uit om volgend jaar terug te keren naar beide circuits."

De afgelastingen worden opgevangen door extra races in Mid-Ohio, op de Gateway International Raceway en de 'road course' van de Indianapolis Motor Speedway. Het gaat in alle gevallen om 'double headers', vergelijkbaar met eerdere raceweekenden op Road America en de Iowa Speedway, waar we eveneens twee races kregen voorgeschoteld. Mid-Ohio zal op 8 en 9 augustus het decor zijn van twee IndyCar-races, waar ook in beperkte mate publiek bij wordt toegelaten. De wedstrijden op de Gateway International Raceway staan voor het laatste weekend van augustus gepland, een week na de Indy 500. De dubbele krachtmeting op de Indianapolis 'road course' - waarmee het totaal aantal wedstrijden op die lay-out in 2020 op drie komt - zal in het eerste weekend van oktober plaatsvinden.

Herziene kalender IndyCar Series 2020: