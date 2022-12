IndyCar werkt aan aeroscreen om zicht in regen te verbeteren

IndyCar racet niet in de regen als de wedstrijd plaatsvindt op een oval, maar op de reguliere circuits en stratencircuits gebeurt dat natuurlijk wel. Zo was de GP van Indianapolis afgelopen mei een echte regenrace, waarbij de neerslag in de laatste fase van de race intensiveerde. Diverse coureurs meldden in de laatste vijftien ronden dat het zicht erg slecht was vanwege de plassen op de baan. Vooral op het rechte stuk richting bocht 1 was de situatie penibel, want meerdere coureurs meldden dat het zicht zo slecht was dat zij de remmarkers aan de zijkant van de baan moesten gebruiken om erachter te komen waar op de baan zij waren.

Het aeroscreen, de variant op de halo die in IndyCar gebruikt wordt, leek de problemen te veroorzaken. Toch was de feedback van de coureurs niet consistent. Sommigen gebruik maakten van anti-lekrails aan de bovenkant van het aeroscreen of van tear-offs, terwijl anderen dat niet deden. Het dwong IndyCar om verder onderzoek te doen, wat tot enkele mogelijke oplossingen heeft geleid. "We kijken voor volgend jaar naar wat zaken die we erop kunnen monteren en die kunnen helpen in zo'n situatie. Wat er afgelopen jaar op Indianapolis gebeurde, valt lastig te testen. Het was een stortbui. We hebben daar veel van geleerd en dat is geweldig. Het was ook fijn dat er op grote delen van het circuit geen probleem was", vertelde IndyCar-president Jay Frye aan Motorsport.com.

"Daarna kwamen ze op het rechte stuk, waar veel water lag. Dat zorgde voor enorm veel spray, waardoor we bijna op het punt kwamen dat het te veel werd. Met of zonder aeroscreen overwogen we een rode vlag, want het regende hard. Maar we hebben wat dingen geleerd. Zoals gebruikelijk hebben we met bijna alle rijders gesproken", vervolgt Frye, waarbij een bubbel in het midden van het aeroscreen voor problemen zorgde. "We hebben die bubbel kunnen nabootsen, we zijn erachter hoe dat kon gebeuren. Dat is dan ook een van de dingen die we proberen op te lossen. Het is een goede samenwerking met Dallara en PPG en we denken nu enkele dingen te hebben die we kunnen doen om die bubbel weg te laten gaan. Want het is voorgekomen en we konden het nabootsen. We werken nu aan een oplossing."