Sinds 2019 maakt de IndyCar Series gebruik van door Speedway geleverde brandstoffen. Zij leveren nog altijd een E85-brandstof, die voor 85 procent uit ethanol plus 15 procent benzine bestaat. Volgend jaar komt daar echter verandering in, want Shell is aangesteld als nieuwe brandstofpartner van de snelste Amerikaanse singleseaterklasse. Zij ontwikkelen een nieuwe brandstof die bestaat uit een tweede generatie ethanol die gewonnen wordt uit suikerriet en gemengd wordt met andere biobrandstoffen. Het resultaat is een brandstof die volledig bestaat uit grondstoffen die als “hernieuwbaar” worden gecategoriseerd. Ook stoot zorgt de nieuwe brandstof voor zo’n 60 procent minder uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met fossiele brandstoffen.

“In gesprekken met Shell keken we naar wat we naast sponsoring in een racesituatie kunnen doen en hoe we iets voor het milieu kunnen doen?”, zei Roger Penske, eigenaar van Team Penske, IndyCar Series en Indianapolis Motor Speedway. “Daar zijn we mee aan de slag gegaan. We moesten er natuurlijk voor zorgen dat beide motorfabrikanten zich op hun gemak voelden qua duurzaamheid en betrouwbaarheid, maar ook qua vermogen. Dit is een echt groepsbesluit geweest, daarmee bedoel ik van de fabrikanten, IndyCar en wijzelf vanuit het oogpunt van de speedway. Wij zijn de eerste echte serie die zo’n verbintenis heeft. Geloof me, iedereen wilde er zeker van zijn dat het goed werd gedaan en we op technisch vlak kregen wat we wilden.”

De tweede generatie ethanol in de brandstof wordt geproduceerd door Raízen, een Braziliaans bedrijf dat in 2011 mede is opgezet door Shell en dat een van de grootste producenten van ethanol uit suikerriet is. IndyCar en Shell gaan echter verder dan alleen de introductie van een hernieuwbare brandstof. Zo worden de motoren vanaf 2023 gesmeerd met synthetische Pennzoil-olie die klimaatneutraal is. Ook tijdens de Indy 500 werd aan duurzaamheid gedacht: alle racebanden voor de trainingen, kwalificatie en de race werden al geleverd door een elektrische truck uit de vloot van Penske Truck Leasing. Daarnaast wordt de CO2-uitstoot van mei door Indianapolis Motor Speedway gecompenseerd.