Kalender IndyCar 2020: Alle starttijden van het nieuwe seizoen

Het seizoen wordt op 15 maart op gang gebracht met de Firestone Grand Prix of St. Petersburg in Florida. Dan zal Rinus Van Kalmthout, de tweede van de Indy Lights 2019, zijn debuut maken in de topklasse van de Amerikaanse eenzitters bij Ed Carpenter Racing. Drie weken later volgt de tweede race op Barber in Alabama, gevolgd door de prestigieuze stratenrace in Long Beach.

De belangrijkste afspraak van het jaar, de 104de editie van de Indy 500, staat op 24 mei op de kalender. Dat is zoals steeds dezelfde dag als de Monaco Grand Prix in de Formule 1. De kwalificatie voor de wedstrijd vindt het weekend voordien plaats.

Richmond Raceway komt na tien jaar weer terug met een plekje in het laatste weekend van juni tijdens een slopende aaneenschakeling van zomerraces. Het seizoen wordt op 20 september afgesloten op het circuit van Laguna Seca. De wedstrijden worden op Ziggo Sport Totaal uitgezonden.

NTT IndyCar Series 2020