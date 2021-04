IndyCar laat 135.000 toeschouwers toe tijdens Indy 500

Het was vorig jaar een rare gewaarwording dat de 104de editie van de Indy 500 zonder publiek verreden werd. Het deed een beetje desolaat aan op de Indianapolis Motor Speedway. Wat betreft de vaccinaties heeft men de wind eronder in de Verenigde Staten en het betekent dat het normale leven langzaam maar zeker weer op gang komt. Aangezien de dreiging van het virus nog altijd reëel is heeft men besloten om geen volledige capaciteit te draaien, maar er wordt volgende maand in ieder geval weer met publiek gereden.

Wel is er een aantal voorwaarden van kracht. Zo is het verplicht om mondkapjes te dragen, worden toeschouwers bij de ingang getemperatuurd en worden de groepen over het hele circuit verdeeld om social distancing in stand te houden. Ook verkoopt men alleen tickets voor vaste zitplaatsen, kaartjes voor ‘algemene toegang’ zijn niet beschikbaar. Opvallend detail is dat de Indianapolis Motor Speedway de komende weken dienstdoet als vaccinatiecentrum. Inmiddels kan iedereen met de leeftijd 16 jaar en ouder een gratis vaccinatie halen, zo maakte de Amerikaanse president Joe Biden dinsdag bekend.

De Indy 500 van 2021, met ook Rinus VeeKay aan de start, wordt op zondag 30 mei verreden.