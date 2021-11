Kirkwood maakte de afgelopen seizoenen naam in de Amerikaanse ladder richting de IndyCars. Hij won tussen 2018 en 2021 alle drie de categorieën van de Road To Indy. Michael Andretti, zijn teambaas in de Lights, kon echter geen plekje voor hem vrijmaken in het IndyCar-team. Zijn contract weerhield Kirkwood er echter van om voor november te onderhandelen met andere renstallen, terwijl hij met lede ogen moest toezien hoe het IndyCar-veld voor 2022 langzaam maar zeker gevuld werd.

De 23-jarige uit Jupiter, Florida, vond uiteindelijk toch een plekje bij AJ Foyt. “Ik heb Larry [Foyt, teampresident] in 2018 voor het eerst ontmoet toen ik USF2000 reed. Hij was de eerste persoon uit de IndyCar-paddock die me de auto uitlegde en vertelde wat er nodig is om IndyCar-rijder te zijn. Vanaf dat moment voelde ik me prettig bij de sfeer van het team. Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe spannend het is om voor zo’n ervaren en legendarisch team te mogen rijden. Ik heb grote schoenen te vullen. Ik heb negentien jaar race-ervaring en dat heeft allemaal geleid naar dit moment dat ik fulltime IndyCar-coureur word. Het is een droom die werkelijkheid wordt.”

De verwachting is dat Dalton Kellett de #4 weer zal besturen. Er gaan wel geruchten over een uitbreiding van het team met een derde wagen. De teamleiding hoopt dat Sebastien Bourdais in kan stappen wanneer hij geen clashes heeft met zijn IMSA Ganassi-Cadillac programma. Motorsport.com heeft vernomen dat Tatiana Calderon een optie kan zijn voor de races waarin de Fransman verstek moet laten gaan.