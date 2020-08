Indy 500 dan toch zonder publiek na stijgende coronacijfers

Vorig jaar zagen zo'n 300.000 uitzinnige fans hoe Simon Pagenaud het kroonjuweel van de IndyCar veroverde, waarmee de Indianapolis 500 het grootste eendaagse sportevenement ter wereld is.

Het was al langer duidelijk dat zo'n massa-bijeenkomst gezien de huidige omstandigheden niet zou kunnen. Nadat de traditionele datum van eind mei moest wijken en de race werd verplaatst naar 23 augustus, maakte de organisatie zich sterk dat er toch nog de helft van de kaartjes verkocht konden worden. Dat plan moest enkele weken geleden worden bijgesteld naar een kwart van het aantal bezoekers.

Ook dat lijkt nu te hoog gegrepen en dus zag de Indianapolis Motor Speedway zich genoodzaakt om voor de editie 2020 geen fans toe te laten. De Indy 500, die anders een echt volksfeest is in Indiana, zal dit jaar dus een heel andere beleving krijgen.

"Het is met veel spijt dat we moeten aankondigen dat de 104de editie van de Indianapolis 500 zonder fans zal doorgaan", klinkt het in een aankondiging. "We waren toegewijd om de race dit jaar aan 25 procent capaciteit door te laten gaan, maar de COVID-19 trends in Indiana zijn nog verslechterd."

"We hebben in het begin al gesteld dat de gezondheid en veiligheid van onze gemeenschap op de eerste plaats zou komen. Toeschouwers toelaten is in het huidige klimaat niet meer verantwoord. We keken ernaar uit om de investeringen en verbeteringen aan het circuit te laten zien, maar dit is de juiste beslissing. We kijken er nu al naar uit om al onze loyale fans in 2021 terug te verwelkomen."