Indy 500-winnaar Gil de Ferran (56) overleden

Gil de Ferran maakte naam voor zichzelf in de formuleklassen, een carrière die hij in de Britse Formule 3 begon. In 1991 verloor hij van Rubens Barrichello en David Coulthard, maar sloeg een jaar later terug door de titel te veroveren. In plaats van een carrière in Europa na te streven maakte de Braziliaan een overstap naar de Verenigde Staten. Daar zou hij zeer succesvol blijken, met zijn CART-titels van 2000 en 2001 als hoogtepunten - tot dan toe. De Ferran won tussen 1995 en 2003 in totaal twaalf races in CART, dat in 2003 verder ging als IndyCar. De ultieme bekroning van zijn autosportcarrière volgde in 2003. Hij schreef namelijk de Indy 500 op zijn naam in wat zijn vierde en meteen laatste deelname aan de legendarische race was.

De Ferrans carrière hield daar niet op, want hij zou ook nog meedoen aan de Amerikaanse Le Mans Series. In 2009 won hij vijf van de tien races namens zijn eigen De Ferran Motorsports in de Acura ARX-01b. Ondanks al die successen eindigde hij dat jaar op de tweede plaats. De Ferran heeft bovendien nog het record in handen voor hoogste kwalificatiesnelheid ooit op een afgesloten circuit in de IndyCar. In oktober 2000 schoot hij met een snelheid van 241,428 mijl per uur, omgerekend 388.5 kilometer per uur, over de California Speedway.

De Ferran beperkte zijn autosportcarrière niet alleen tot het besturen van raceauto's. Van 2005 tot en met 2007 werkte de tweevoudig CART-kampioen als sportief directeur bij het BAR-Honda Formule 1-team. Van 2018 tot en met 2021 bekleedde hij een vergelijkbare rol bij McLaren en in 2023 keerde hij terug als adviseur.

"Iedereen bij McLaren Racing is geschokt en diep bedroefd om te horen dat we een geliefd lid van onze McLaren-familie hebben verloren", reageert Arrow McLaren in een verklaring op het nieuws. "We betuigen ons diepste medeleven aan de familie, vrienden en geliefden van Gil de Ferran. Gil was een belangrijk en integraal onderdeel van ons Racing-team. Hij was een formidabele kracht op en naast de baan en heeft een blijvende impact gehad op iedereen die met hem racete en samenwerkte. Iedereen bij McLaren Racing zal hem missen."

Roger Penske, de eigenaar van de IndyCar, laat weten dat Gil de Ferran 'als coureur en gentleman klasse definieerde'. "Als IndyCar-kampioen en Indy 500-winnaar heeft Gil in zijn carrière zoveel bereikt, zowel op als naast de baan. Gil was door velen geliefd. Hij was een geweldige vriend van Team Penske en de IndyCar-familie, evenals de internationale autosportgemeenschap. Gils overlijden is een verschrikkelijk verlies en hij zal heel erg gemist worden."