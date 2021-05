Waarom drinkt de Indy 500-winnaar melk? De traditie uitgelegd

Je kan de klok erop gelijkzetten: aanstaande zondag staat de winnaar van de Indianapolis 500 met een fles melk in de hand zijn overwinning te vieren. Zo mocht Arie Luyendyk dat in 1990 en 1997 doen toen hij zegevierde in de legendarische race, terwijl negen van de rijders op de startgrid van zondag al eens van de melk uit Indiana mochten proeven. Voor de oorsprong van deze relatief ongebruikelijke traditie moeten we terug naar 1936, toen de Indy 500 voor de 24ste keer werd georganiseerd.

Dorstige Meyer vraagt om karnemelk

Het jaar 1936 was het beginpunt voor meerdere tradities rond de Indy 500. De legendarische Borg-Warner Trophy werd dat jaar voor het eerst uitgereikt aan de winnaar, terwijl de beste rijder van de dag ook voor het eerst de officiële pace car mee mocht nemen als prijs. De winst ging in 1936 voor de derde keer in zijn carrière naar Louis Meyer, die na vierenhalf uur racen als eerste over de finish kwam. Het was die dag warm en om na de race weer wat energie te hervinden, vroeg hij om karnemelk. Hij groeide namelijk op met geloof in de voedzame en verfrissende kwaliteiten van het drankje.

Een marketingspecialist in de melkindustrie zag beelden van de festiviteiten na Meyers zege en probeerde de organisatie van de race zover te krijgen dat Indy 500-winnaars in het vervolg altijd melk geserveerd kregen. Hij was zich er echter niet van bewust dat het in het geval van Meyer ging om karnemelk. In eerste instantie kreeg het idee geen goede voet aan de grond. Na de onderbreking door de Tweede Wereldoorlog gaf Wilbur Shaw, ook drievoudig winnaar en op dat moment president van Indianapolis Motor Speedway, een glas water aan de winnaar. Na zijn dood in 1954 kwam de melk weer in beeld, niet in de laatste plaats doordat de Amerikaanse melkindustrie. Die beloofden de winnaar 400 euro prijzengeld als diegene na de race een glas melk zou drinken in Victory Lane, de hoofdmonteur kreeg 50 dollar.

Melk pas vanaf 1956 gemeengoed

Daarmee begon het melk drinken voor de winnaar van de Indy 500 echt een vlucht te nemen. “Alsof het zo moest zijn kampte Pat Flaherty, de winnaar van 1956, met een klein calciumtekort. Daarom dronk hij regelmatig melk”, schreef Indianapolis Motor Speedway-historicus Donald Davidson daarover. Naast een gezonde slok water uit de beker van Shaw dronk hij een hele fles melk, waarna hij om een tweede vroeg. Het water in de beker van Shaw werd nog enkele jaren aangeboden, waarna werd overgestapt op uitsluitend melk.”

Daarmee werd de tot op de dag van vandaag voortdurende traditie in gang gezet. Sindsdien dronk de winnaar van de Indy 500 slechts één keer geen melk: dat was Emerson Fittipaldi in 1993. Hij besloot na zijn tweede zege in de race om de melk terzijde te schuiven en voor een glas sinaasappelsap te kiezen. Dat deed hij naar eigen zeggen om de Braziliaanse citrusdrankindustrie te promoten, omdat hij daar zelf bij betrokken was. Het afwijzen van de melk werd Fittipaldi echter niet in dank afgenomen door de fans, die hem uitjouwden. De Braziliaan zag zijn blunder in, maar het kwaad was al geschied. Toch besloot hij later om het geld dat de winnaar ontvangt van de American Dairy Association te doneren aan een goed doel.

Anno 2021 geen karnemelk

Tegenwoordig vraagt de American Dairy Association voorafgaand aan de race aan alle rijders welke melk zij willen drinken als ze na de Indy 500 in Victory Lane belanden. Daarbij hebben de coureurs officieel de keuze uit magere, halfvolle en volle melk. Laatstgenoemde is in 2021 de populairste optie en werd door 21 coureurs gekozen - onder wie Rinus VeeKay - de overige twaalf rijders kozen voor halfvol. Ook hebben de coureurs de mogelijkheid om een andere keuze in te vullen. Zo kan het dat Juan Pablo Montoya dit jaar het liefste een fles chocolademelk zou openen als hij de Indy 500 voor de derde keer wint. Simona de Silvestro en Ed Carpenter kozen voor karnemelk, dat tegenwoordig geen officiële keuze meer is. Daarom krijgen zij volle melk (Montoya en Carpenter) en halfvolle melk (De Silvestro) als zij de race winnen.

Winners drink milk Foto: IndyCar Series