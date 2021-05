Indy 500: Ganassi en Carpenter domineren tweede trainingsdag

Dixon reed zijn snelste ronde in de 60ste van in totaal 108 ronden op woensdag. De Kiwi legde die ronde af met een snelheid van 226,829 mijl per uur. Conor Daly en Ed Carpenter waren een fractie langzamer terwijl de teamgenoten van Dixon ook in de top vijf stonden: Marcus Ericsson werd vierde voor Tony Kanaan.

AJ Foyt Racing-coureur Sebastien Bourdais verloor op dinsdag kostbare tijd toen zijn motor in de soep draaide, maar de Fransman deed het woensdag heel aardig. Bourdais eindigde als zesde voor Pato O’Ward, de beste rookie in de race van vorig jaar. Alex Palou werd achtste voor Sage Karam en Marco Andretti. Rinus VeeKay eindigde op de elfde plaats, zijn snelste ronde was 224,993 mijl per uur.

Woensdag verschenen er 34 auto’s op de baan. RC Enerson ontbrak met Top Gun Racing. De coureur heeft zijn rookie-oriëntatie programma wel afgerond.

Uitslag tweede trainingsdag Indy 500

P Coureur Tijd Verschil Ronde Snelheid Motor Team 1 Scott Dixon 39.6774 0.000 108 226.829 Honda Chip Ganassi Racing 2 Conor Daly 39.7575 0.0801 98 226.372 Chevy Ed Carpenter Racing 3 Ed Carpenter 39.8049 0.0474 109 226.103 Chevy Ed Carpenter Racing 4 Marcus Ericsson 39.8218 0.0169 94 226.007 Honda Chip Ganassi Racing 5 Tony Kanaan 39.8629 0.0411 71 225.774 Honda Chip Ganassi Racing 6 Sebastien Bourdais 39.9129 0.0500 98 225.491 Chevy AJ Foyt Enterprises 7 Pato O'Ward 39.9275 0.0146 105 225.409 Chevy Arrow McLaren SP 8 Alex Palou 39.9464 0.0189 100 225.302 Honda Chip Ganassi Racing 9 Sage Karam 39.9467 0.0003 67 225.300 Chevy Dreyer & Reinbold Racing 10 Marco Andretti 39.9968 0.0501 90 225.018 Honda Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian 11 Rinus VeeKay 40.0013 0.0045 111 224.993 Chevy Ed Carpenter Racing 12 Alexander Rossi 40.0021 0.0008 104 224.988 Honda Andretti Autosport 13 Helio Castroneves 40.0223 0.0202 110 224.875 Honda Meyer Shank Racing 14 Graham Rahal 40.0333 0.0110 127 224.813 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 15 Will Power 40.0382 0.0049 93 224.785 Chevy Team Penske 16 Ryan Hunter-Reay 40.0389 0.0007 104 224.781 Honda Andretti Autosport 17 Scott McLaughlin 40.1155 0.0766 112 224.352 Chevy Team Penske 18 Colton Herta 40.1222 0.0067 120 224.315 Honda Andretti Autosport 19 Jack Harvey 40.1362 0.0140 114 224.236 Honda Meyer Shank Racing 20 Takuma Sato 40.1683 0.0321 116 224.057 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 21 Ed Jones 40.2063 0.0380 126 223.846 Honda Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 22 Felix Rosenqvist 40.2183 0.0120 116 223.779 Chevy Arrow McLaren SP 23 Juan Pablo Montoya 40.2597 0.0414 61 223.549 Chevy Arrow McLaren SP 24 Simona De Silvestro 40.2604 0.0007 120 223.545 Chevy Paretta Autosport 25 JR Hildebrand 40.2644 0.0040 62 223.523 Chevy AJ Foyt Enterprises 26 Max Chilton 40.3243 0.0599 81 223.190 Chevy Carlin 27 Stefan Wilson 40.3504 0.0261 105 223.046 Honda Andretti Autosport 28 Simon Pagenaud 40.3619 0.0115 80 222.983 Chevy Team Penske 29 Pietro Fittipaldi 40.4320 0.0701 126 222.596 Honda Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing 30 Josef Newgarden 40.4415 0.0095 68 222.544 Chevy Team Penske 31 Dalton Kellett 40.4501 0.0086 119 222.496 Chevy AJ Foyt Enterprises 32 James Hinchcliffe 40.5169 0.0668 97 222.130 Honda Andretti Steinbrenner Autosport 33 Charlie Kimball 40.6791 0.1622 83 221.244 Chevy AJ Foyt Enterprises 34 Santino Ferrucci 41.0793 0.4002 31 219.088 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 35 RC Enerson No Time --- --- --- Chevy Top Gun Racing