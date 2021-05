Indy 500: Ganassi domineert voorlaatste Indy 500-training

Kort na de Fast Nine Shootout kwamen de 33 gekwalificeerde coureurs in actie voor de voorlaatste training in de aanloop naar de Indy 500. Daarin werd gereden met de afstelling voor de race, dus met een verlaagde turboboost en meer downforce. Chip Ganassi Racing toonde in de training aan dat het niet alleen goed zat met de kwalificatiesnelheid, maar dat men ook in de race rekening moet houden met de renstal. Alex Palou en Marcus Ericsson bezorgden het team een een-tweetje, allebei met een ronde van 225,6 mijl per uur. Ook Tony Kanaan en polesitter Scott Dixon zaten er goed bij met de vierde en vijfde tijd.

Tussen hen in werd Ed Carpenter Racing-rijder Conor Daly derde. Hij was met afstand de snelste rijder met een Chevrolet-motor en bovendien veel sneller dan teamgenoten Rinus VeeKay en Ed Carpenter. Zij sloten de training af op posities 23 en 25, nadat zij eerder op de dag nog in actie kwamen tijdens de Fast Nine Shootout. Rahal Letterman Lanigan kende ook een prima training met Takuma Sato en Graham Rahal op de zesde en zevende posities, op de voet gevolgd door Stefan Wilson als beste Andretti Autosport-coureur. Felix Rosenqvist zette zijn Arrow McLaren SP-Chevrolet op de negende stek, terwijl Marco Andretti de top-tien completeerde.

Alle coureurs reden hun snelste tijd van de dag met behulp van een slipstream van andere rijders. In het klassement zonder tow eindigde Alexander Rossi bovenaan met een gemiddelde snelheid van 221,042 mijl per uur. VeeKay eindigde in dat rijtje op de tweede positie met 219,512 mijl per uur, maar dat grote verschil was dus vooral te wijten aan het feit dat de coureurs zelden in hun eentje reden. Simon Pagenaud was de enige rijder die tijdens de twee uur durende training in de problemen kwam. In zijn 22ste ronde blies de Chevrolet onder de motorkap van zijn Penske-bolide op, terwijl de Indy 500-winnaar van 2019 pal voor Sage Karam reed. Voor Pagenaud is het overigens geen probleem dat zijn motor vervangen moet worden, want voor alle auto’s stond hoe dan ook een motorwissel gepland in de aanloop naar de volgende sessie.

Die volgende sessie vindt aanstaande vrijdag plaats op de zogenaamde Carb Day. Dan krijgen de teams en rijders nog twee uur de tijd om hun afstelling voor de race op zondag te perfectioneren.

Uitslag voorlaatste training voor Indy 500

P Coureur Team Motor Snelheid Ronden 1 Alex Palou Chip Ganassi Racing Honda 225.649 52 2 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Honda 225.632 54 3 Conor Daly Ed Carpenter Racing Chevy 225.453 70 4 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing Honda 225.431 30 5 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda 224.802 30 6 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 224.430 71 7 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 224.376 87 8 Stefan Wilson Andretti Autosport Honda 224.209 76 9 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP Chevy 224.085 76 10 Marco Andretti Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian Honda 223.843 87 11 Will Power Team Penske Chevy 223.565 70 12 JR Hildebrand AJ Foyt Enterprises Chevy 223.531 51 13 Alexander Rossi Andretti Autosport Honda 223.455 90 14 Sebastien Bourdais AJ Foyt Enterprises Chevy 223.446 81 15 Scott McLaughlin Team Penske Chevy 223.212 95 16 Juan Pablo Montoya Arrow McLaren SP Chevy 223.099 60 17 Santino Ferrucci Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 223.055 40 18 Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing Chevy 222.953 69 19 James Hinchcliffe Andretti Steinbrenner Autosport Honda 222.754 90 20 Ed Jones Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan Honda 222.670 79 21 Dalton Kellett AJ Foyt Enterprises Chevy 222.569 37 22 Jack Harvey Meyer Shank Racing Honda 222.487 81 23 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Chevy 222.444 32 24 Pato O'Ward Arrow McLaren SP Chevy 222.336 51 25 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Chevy 222.277 58 26 Josef Newgarden Team Penske Chevy 222.138 84 27 Max Chilton Carlin Chevy 221.970 50 28 Simon Pagenaud Team Penske Chevy 221.683 21 29 Colton Herta Andretti Autosport Honda 221.410 70 30 Helio Castroneves Meyer Shank Racing Honda 221.348 68 31 Pietro Fittipaldi Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing Honda 221.250 81 32 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda 221.201 53 33 Simona De Silvestro Paretta Autosport Chevy 220.604 46