De eerste testdag in de aanloop naar de Indy 500 werd opgedeeld in drie sessies. ’s Ochtends mochten 22 ‘veteranen’ en debutanten Romain Grosjean en Jimmie Johnson – die eind 2021 hun Rookie Orientation Program al afrondden – het spits afbijten met een sessie van twee uur. De start werd door nat asfalt echter uitgesteld. Toen de coureurs eenmaal de baan op mochten, ging het bijna fout voor Alexander Rossi. De Indy 500-winnaar van 2016 spinde bij het uitkomen van de pits, maar kon uiteindelijk zonder schade zijn weg vervolgen.

Vervolgens mochten acht coureurs in actie komen tijdens de tweede sessie van de dag, waarin de debutanten en zogenaamde refreshers – coureurs met IndyCar-ervaring, maar zonder vast zitje in 2022 – hun eerste meters mochten maken. Allen moesten zij een programma afwerken waarin zij tien opeenvolgende ronden tussen 205 en 210 mijl per uur rijden, gevolgd door vijftien opeenvolgende ronden tussen 210 en 215 mijl per uur en vijftien ronden boven de 215 mijl per uur. Debutanten Callum Ilott, Devlin DeFrancesco, David Malukas, Kyle Kirkwood en Christian Lundgaard rondden dat programma af, evenals Marco Andretti. Sage Karam en Juan Pablo Montoya zijn daar nog niet in geslaagd.

Dixon snelste op onderbroken en afgebroken eerste dag

De baan ging vervolgens open voor alle coureurs tijdens de derde en afsluitende sessie van de openingsdag in Indianapolis. Vlekkeloos verliep deze sessie niet met opnieuw twee incidenten bij het uitkomen van de pits. Eerst raakte viervoudig winnaar Helio Castroneves in een spin op het stukje pituitgang tussen bochten 1 en 2, waardoor hij aan de buitenkant van bocht 2 in de muur belandde. De bolide van Meyer Shank Racing liep daarbij forse schade op aan de rechterflank. Twintig minuten later spinde Will Power, de Indy 500-winnaar van 2018, bij het uitrijden van de pits. Zijn Penske-bolide kwam daarbij deels op de baan te staan, waardoor Colton Herta uit moest wijken, spinde en licht de muur raakte. Marcus Ericsson reed vlak achter Herta, maar kwam uiteindelijk met de schrik vrij.

Na een lange inspectie van de pituitgang besloten de IndyCar-officials om de testdag drie kwartier eerder te beëindigen. Scott Dixon had op dat moment de snelste ronde gereden met een gemiddelde snelheid van 227,187 mijl per uur. Daarmee was de Ganassi-coureur nipt sneller dan Conor Daly, die daarmee de beste rijder van Ed Carpenter Racing was. Ilott reed knap de derde tijd voor Juncos Hollinger Racing, gevolgd door de eveneens sterke Dreyer & Reinbold-coureur Santino Ferrucci. Ericsson besloot de eerste testdag op de vijfde stek, gevolgd door Rossi, Castroneves, JR Hildebrand, Herta en Takuma Sato op P10. Rinus van Kalmthout ging rond met een gemiddelde snelheid van 224,205 mijl per uur, waarmee hij de dag afsloot op de dertiende positie.

De eerste test voor de Indy 500 van 2022 wordt donderdag voortgezet. Daarna wordt er nog geracet op Barber Motorsports Park en de road course van Indianapolis, waarna de focus richting de Indy 500 gaat. Die wordt op 29 mei verreden.

Uitslag eerste testdag Indy 500 2022

P No Coureur Tijd Ronden Snelheid Motor Team 1 9 Scott Dixon 39.6150 11 227,187 Honda Chip Ganassi Racing 2 20 Conor Daly 39.6502 26 226,985 Chevy Ed Carpenter Racing 3 77 Callum Ilott 39.7688 11 226,308 Chevy Juncos Hollinger Racing 4 23 Santino Ferrucci 39.7910 21 226,182 Chevy Dreyer & Reinbold 5 8 Marcus Ericsson 39.9394 16 225,341 Honda Chip Ganassi Racing 6 27 Alexander Rossi 39.9624 27 225,212 Honda Andretti Autosport 7 06 Helio Castroneves 39.9723 10 225,156 Honda Meyer Shank Racing 8 11 JR Hildebrand 39.9813 9 225,105 Chevy AJ Foyt Enterprises 9 26 Colton Herta 40.0531 35 224,702 Honda Andretti Autosport 10 51 Takuma Sato 40.0664 12 224,627 Honda Dale Coyne Racing w/RWR 11 10 Alex Palou 40.0947 17 224,469 Honda Chip Ganassi Racing 12 29 Devlin DeFrancesco 40.1411 5 224,209 Honda Andretti Steinbrenner Autosport 13 21 Rinus VeeKay 40.1418 11 224,205 Chevy Ed Carpenter Racing 14 60 Simon Pagenaud 40.2563 24 223,567 Honda Meyer Shank Racing 15 28 Romain Grosjean 40.3130 34 223,253 Honda Andretti Autosport 16 5 Pato O'Ward 40.3213 23 223,207 Chevy Arrow McLaren SP 17 3 Scott McLaughlin 40.4964 15 222,242 Chevy Team Penske 18 7 Felix Rosenqvist 40.5600 12 221,893 Chevy Arrow McLaren SP 19 12 Will Power 40.5782 12 221,794 Chevy Team Penske 20 33 Ed Carpenter 40.6656 16 221,317 Chevy Ed Carpenter Racing 21 45 Jack Harvey 40.7314 21 220,960 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 22 1 Tony Kanaan 40.8475 8 220,332 Honda Chip Ganassi Racing 23 15 Graham Rahal 40.9498 26 219,781 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 24 2 Josef Newgarden 41.1004 10 218,976 Chevy Team Penske 25 48 Jimmie Johnson 41.1363 21 218,785 Honda Chip Ganassi Racing 26 6 Juan Pablo Montoya Geen tijd 1 --- Chevy Arrow McLaren SP 27 14 Kyle Kirkwood Geen tijd --- --- Chevy AJ Foyt Enterprises 28 30 Christian Lundgaard Geen tijd --- --- Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 29 18 David Malukas Geen tijd --- --- Honda Dale Coyne Racing with HMD 30 98 Marco Andretti Geen tijd --- --- Honda Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb 31 4 Dalton Kellett Geen tijd --- --- Chevy AJ Foyt Enterprises