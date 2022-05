De 2022-editie van de Indy 500 staat op zondag 29 mei op het programma. De voorbereiding op de legendarische race duurt bijna twee weken, met vele trainingen en diverse kwalificatiesessies. Op dinsdag stond de eerste training op het programma. De snelste tijd kwam op naam van voormalig Formule 1-coureur Takuma Sato. De Japanner reed in de twee uur durende ochtendsessie slechts vier ronden en klaagde over de aero-balans van zijn wagen. In de 63e van zijn 64 ronden profiteerde de winnaar van 2020 van een sterke slipstream en rondde de oval in 39.3118 seconden, goed voor een gemiddelde snelheid van 228,939 mijl per uur.

In de ochtend ging de snelste tijd naar de ervaren Scott Dixon. Aan het einde van de dag stond hij op de tweede stek. De snelheid van Chip Ganassi Racing-Honda lijkt veelbelovend, aangezien alle vijf de inschrijvingen in de top negen terug te vinden zijn. NASCAR-legende en Indy-rookie Jimmie Johnson maakte indruk met de derde tijd, voor Marcus Ericsson.

Rinus van Kalmthout kende een uitstekende openingsdag. De Ed Carpenter-rijder noteerde de vijfde tijd van de dag. Interessanter dan dat was dat zijn naam bovenaan prijkte in de ‘no tow’-lijst, voor teambaas Ed Carpenter op de tweede stek. In de algemene lijst was zijn naam echter pas op P29 terug te vinden.

Het volledige tijdschema van de Indy 500: Tijdschema Indy 500 2022: Wanneer is welke sessie + waar te zien

Uitslag Indy 500 2022 - dag 1:

P Coureur Tijd Verschil Ronden Snelheid Team 1 Takuma Sato 39.3118 39.3118 64 228.939 Dale Coyne Racing w/RWR 2 Scott Dixon 39.5139 0.2021 50 227.768 Chip Ganassi Racing 3 Jimmie Johnson 39.5219 0.2101 79 227.722 Chip Ganassi Racing 4 Marcus Ericsson 39.6311 0.3193 73 227.094 Chip Ganassi Racing 5 Rinus VeeKay 39.6484 0.3366 76 226.995 Ed Carpenter Racing 6 Alex Palou 39.6523 0.3405 68 226.973 Chip Ganassi Racing 7 David Malukas 39.7443 0.4325 80 226.448 Dale Coyne Racing with HMD 8 Josef Newgarden 39.7583 0.4465 76 226.368 Team Penske 9 Tony Kanaan 39.7716 0.4598 47 226.292 Chip Ganassi Racing 10 Marco Andretti 39.8080 0.4962 85 226.085 Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb 11 Devlin DeFrancesco 39.8363 0.5245 82 225.925 Andretti Steinbrenner Autosport 12 Simon Pagenaud 39.8411 0.5293 95 225.897 Meyer Shank Racing 13 Dalton Kellett 39.8520 0.5402 97 225.836 AJ Foyt Enterprises 14 JR Hildebrand 39.8560 0.5442 79 225.813 AJ Foyt Enterprises 15 Felix Rosenqvist 39.8655 0.5537 77 225.759 Arrow McLaren SP 16 Will Power 39.9234 0.6116 73 225.432 Team Penske 17 Graham Rahal 39.9917 0.6799 72 225.047 Rahal Letterman Lanigan Racing 18 Helio Castroneves 40.0128 0.7010 98 224.928 Meyer Shank Racing 19 Callum Ilott 40.0133 0.7015 56 224.925 Juncos Hollinger Racing 20 Jack Harvey 40.0157 0.7039 91 224.912 Rahal Letterman Lanigan Racing 21 Kyle Kirkwood 40.0526 0.7408 49 224.705 AJ Foyt Enterprises 22 Scott McLaughlin 40.0566 0.7448 83 224.682 Team Penske 23 Sage Karam 40.0595 0.7477 37 224.666 Dreyer & Reinbold 24 Pato O'Ward 40.0967 0.7849 76 224.457 Arrow McLaren SP 25 Christian Lundgaard 40.1232 0.8114 74 224.309 Rahal Letterman Lanigan Racing 26 Colton Herta 40.1259 0.8141 75 224.294 Andretti Autosport 27 Alexander Rossi 40.1399 0.8281 71 224.216 Andretti Autosport 28 Conor Daly 40.1520 0.8402 53 224.148 Ed Carpenter Racing 29 Ed Carpenter 40.1583 0.8465 58 224.113 Ed Carpenter Racing 30 Juan Pablo Montoya 40.1913 0.8795 37 223.929 Arrow McLaren SP 31 Romain Grosjean 40.3705 1.0587 83 222.935 Andretti Autosport 32 Stefan Wilson 40.4983 1.1865 10 222.232 DragonSpeed/Cusick Motorsports 33 Santino Ferrucci 40.6529 1.3411 20 221.386 Dreyer & Reinbold