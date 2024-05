Penske domineert kwalificatiesimulaties op Fast Friday

Josef Newgarden was in de vijfde vrije training voor de 108ste editie van de Indy 500 de snelste in de kwalificatieruns, met een gemiddelde snelheid van 234,063 mijl per uur over vier ronden (234,260 mph, 233,937 mph, 233.970 mph, 234.087 mph). Tweevoudig IndyCar-kampioen Newgarden, vorig jaar de winnaar van de Indy 500, was de enige rijder die de grens van 234 mijl per uur wist te doorbreken. Zijn Penske-teamgenoten Scott McLaughlin en Will Power kwamen tot respectievelijk 233,623 mph en 233,451 mph en werden daarmee tweede en derde.

Arrow McLaren-coureurs Alexander Rossi en Pato O’Ward waren in de kwalificatiesimulaties goed voor respectievelijk P4 en P5, met een gemiddelde snelheid van 233,355 mph en 233,043 mph. Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing), Agustin Canapino (Juncos Hollinger Racing), Santino Ferrucci (AJ Foyt Racing), Kyle Kirkwood (Andretti Global) en Kyle Larson (Arrow McLaren) completeerden de top-tien. Rinus van Kalmthout (Ed Carpenter Racing) eindigde over vier ronden op P12, met een gemiddelde snelheid van 232,517 mijl per uur.

Colton Herta noteerde de snelste tijd over één ronde. De Andretti-rijder ging rond met 234,974 mijl per uur, waarbij hij werd geholpen door een slipstream van Graham Rahal. Herta was op dat moment bezig met een kwalificatierun, die hij niet afmaakte omdat hij uiteindelijk tijd verloor achter Rahal. Larsson klokte over één ronde de tweede tijd met een gemiddelde snelheid van 234,271 mph, terwijl de 234,260 mph van Newgarden hem P3 opleverde. De snelste ronde van Van Kalmthout ging met 233,080 mph, waarmee hij vijftiende werd in het klassement over één ronde.

De oefensessie werd voor enige tijd stilgelegd na een zware crash van Nolan Siegel. De rookie, actief voor Dale Coyne Racing Honda, verloor in bocht 2 de controle over zijn auto. Vervolgens raakte hij de muur, waarna zijn wagen met vier wielen van de grond kwam en uiteindelijk midden op de baan en ondersteboven tot stilstand kwam. Siegel kwam met de schrik vrij bij het ongeluk.

De kwalificatie voor de Indy 500 begint zaterdag om 17.00 uur Nederlandse tijd. Kirkwood is de eerste die in actie mag komen, Van Kalmthout is als vierde aan de beurt en Rossi is de 34ste en laatste in de rij.