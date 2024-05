Indy 500 kijken in 2024: Hoe laat en hoe te volgen op tv?

Een kleine twee weken staat alles voor de IndyCar Series al in het teken van de belangrijkste wedstrijd van het jaar: de 108ste editie van de Indianapolis 500. Na een week trainen en een over twee dagen verspreide kwalificatie maken de 33 deelnemers zich nu op voor de race, die 200 ronden telt op de 4,023 kilometer lange Indianapolis Motor Speedway. De totale raceafstand komt daarmee op 804,6 kilometer, wat omgerekend weer neerkomt op 500 mijl. Penske domineerde de kwalificatie en stelde de gehele eerste startrij veilig, met Scott McLaughlin als polesitter. Kan de renstal van Roger Penske zondag voor het tweede jaar op rij de race winnen, of gaat Rinus VeeKay vanaf de zevende startpositie met de winst aan de haal?

Indy 500: Hoe laat start de race?

Datum: Zondag 26 mei 2024

Starttijd lokale tijd: 12.45 uur

Starttijd Nederlandse tijd: 18.45 uur

De 108ste editie van de Indy 500 wordt verreden op zondag 26 mei 2024. De race op Indianapolis Motor Speedway vangt officieel om 18.45 uur Nederlandse tijd aan na enkele opwarmronden. Daaraan voorafgaand vindt vanaf 18.17 uur echter een hele reeks tradities plaats met onder meer het brengen van de finishvlag en een uitvoering van het Amerikaanse volkslied. De legendarische woorden 'Drivers, start your engines' volgt om 18.38 uur, waarna de coureurs op pad gaan voor de opwarmronden.

Indy 500 live kijken

Ziggo Sport

Er is in Nederland slechts één manier om de Indy 500 van 2024 live te volgen en dat is via Ziggo Sport. Zij hebben de uitzendrechten van de IndyCar Series in handen in ons land en dus mogen zij ook het hoogtepunt van dat seizoen uitzenden. De 108ste editie van de befaamde race wordt op twee kanalen uitgezonden. Om 17.00 uur Nederlandse tijd vangt de uitzending aan op Ziggo Sport Racing met een uitgebreide voorbeschouwing, die door het Amerikaanse NBC Sports wordt verzorgd. Na afloop van het Race Café wordt om 18.00 uur op het openbare kanaal 14 en Ziggo Sport Select ook geschakeld naar de liveregistratie van de Indy 500. René Hoogterp en voormalig deelnemer Robert Doornbos zijn daarbij de commentatoren van dienst. Rick Winkelman is de gehele week in Indianapolis en zal vanaf het circuit live verslag uitbrengen van de gebeurtenissen.

IndyCar LIVE

Net als diverse andere raceklassen heeft de IndyCar Series een eigen streamingplatform: IndyCar LIVE. In diverse landen is de Indy 500 via dit platform te volgen, waar je een betaald abonnement voor nodig hebt. In Nederland wordt de race - in tegenstelling tot alle trainingen en de kwalificaties - niet uitgezonden via IndyCar LIVE. Wel is het via de dienst mogelijk om via de onboardcamera mee te kijken bij zo'n 15 van de 33 deelnemers.