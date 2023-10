Indy 500-kampioen Newgarden hoopt op deelname aan 24 uur van Le Mans

Josef Newgarden verruilde zijn IndyCar-bolide voor de LMDh-bolides van de GTP-klasse in IMSA, waar vorige week de Petit Le Mans is verreden. Op het circuit van Road Atlanta kreeg de Indy 500-kampioen van dit jaar een voorproefje van hoe het is om in de topklasse van een race met meerdere klassen te rijden. Voor de race van 10 uur deelde hij de Porsche 963 van Porsche Penske Motorsport met Felipe Nasr en Matt Campbell. Het team kwam als vierde over de streep en dat smaakte voor Newgarden naar meer.

Gevraagd of hij naar Le Mans zou willen gaan voor de 24-uursrace, antwoordt Newgarden: "Dat zou ik geweldig vinden. Ik denk dat elke coureur graag de kans zou krijgen om in Le Mans te racen." De Team Penske-coureur vond het een 'grote eer' om aan de start van de Petit Le Mans te verschijnen, een evenement waar hij veel van geleerd heeft. "Het zijn veel nieuwe dingen voor me, het rijden met de auto, het type circuit en natuurlijk de racestijl. Dit was een grote kans, maar voor de toekomst zijn er natuurlijk nog veel races die ik graag zou willen doen, dus we zullen moeten afwachten. Ik heb gewoon een heel positief gevoel over de kilometers en de ervaring van dit weekend. Veel om mee te nemen voor de toekomst, daar heb ik een goed gevoel over. Ik heb hier veel werk verzet. Ik denk dat het zijn vruchten zal afwerpen voor de toekomst."

Newgarden heeft eerder al deelgenomen aan een IMSA-race. Hij nam deel aan de beroemde 24 uur van Daytona, maar dat was wel in de LMP2-klasse. Namens Tower Motorsports Oreca werd hij, samen met IndyCar-teamgenoot Scott McLaughlin, vijfde. In de GTP-klasse op Road Atlanta kon Newgarden echter voor de overall-zege gaan. "Het team heeft het hele jaar geweldig werk geleverd en ik wil gewoon meedoen en een kleine bijdrage leveren, hopelijk op een positieve manier", zegt de in Nashville geboren IndyCar-kampioen van 2017 en 2019. "Ik ben een grote fan van dit team, ik wil Porsche zien slagen en ik zou graag meer kansen krijgen om er deel van uit te maken en te helpen groeien. Dus dat wil ik graag doen."

Toen Motorsport.com Team Penske-president Tim Cindric vroeg of Newgarden, McLaughlin of Will Power binnenkort in de Porsche 963 kunnen stappen voor de 24 uur van Le Mans, antwoordde hij dat hij dat niet binnen afzienbare tijd ziet gebeuren. "Dat is nog te ver weg", zei Cindric. "Ik zie het niet gebeuren dat Le Mans op het programma komt. Dat is wat ver gezocht. We hebben op dit moment genoeg coureurs."

Jonathan Diuguid, directeur van Porsche Penske Motorsport, gaf in gesprek met Motorsport.com aan dat Newgarden werd ingezet in de Petit Le Mans 'om te zien wat hij kon toevoegen aan de groep'. Of McLaughlin en Power ook betrokken kunnen worden? "Zij hebben nog geen test afgewerkt, maar wat betreft de toekomst staat het nog open. We hebben vier auto's die permanent deelnemen aan het kampioenschap en we kijken naar derde inschrijvingen als die toegestaan en beschikbaar zijn. Maar op dit moment zijn er geen plannen voor extra races voor Penske IndyCar-coureurs."