Fans welkom, maar capaciteit gehalveerd voor Indy 500

De Indy 500 geldt als het grootste eendaagse sportevenement ter wereld, hoewel IMS en IndyCar eigenlijk nooit uitspraken doen over de exacte bezoekersaantallen. Naar schatting ligt het laagste bezoekersaantal van het afgelopen decennium rond de 225.000 bezoekers, terwijl de uitverkochte 100e editie in 2016 zo’n 300.000 bezoekers trok. Dat aantal zal in 2020, tijdens de eerste editie die buiten de maand mei valt door het coronavirus, in ieder geval niet gehaald gaan worden. IMS-president J. Douglas Boles kondigde aan dat het doel is om fans op het circuit te hebben op 23 augustus, maar de capaciteit wordt fors teruggeschroefd.

“We zijn vastberaden om de Indy 500 op zondag 23 augustus te houden en we zullen fans verwelkomen naar ’s werelds grootste racelocatie”, zei Douglas Boles. “We limiteren het publiek tot ongeveer 50 procent van de capaciteit van het circuit, en we leggen ook de laatste hand aan een aantal extra, zorgvuldig overwogen gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. In de komende weken onthullen wij de specifieke details van ons uitgebreide plan.” IMS gaat ook met tickethouders in gesprek om te achterhalen of zij hun tickets ook willen gebruiken. Is dat niet het geval, biedt het circuit mogelijkheden om hun bestelling aan te passen. Bovendien adviseert IMS aan risicogroepen om thuis te blijven en in 2021 terug te keren.

Ook publiek bij double-header Road America

Bij de eerste IndyCar-race van het seizoen 2020, die verreden werd op de oval van Texas, was geen publiek aanwezig. Ook tijdens de GMR Grand Prix of Indianapolis volgende week op de road course van Indianapolis is publiek nog niet welkom, maar dat verandert een week later. De IndyCar is dan te gast op Road America voor een double-header en daar zijn fans voor het eerst dit seizoen wel welkom. “Onder begeleiding van officials, medische experts en lokale, statelijke en federale autoriteiten observeren IndyCar en Road America veilige social distancing en voorzien ze in verbeterde hygiëne en veiligheidsmaatregelen voor alle fans die het evenement bijwonen.”

Alle gasten worden in hun voertuigen gescreend met contactloze temperatuurmetingen voordat zij het parkeerterrein betreden. Ook krijgt iedere gast een beschermingskit met een mondkapje en desinfecterende handgel. Fans worden aangemoedigd om zich te houden aan social distancing en, zodra dat lastig of onmogelijk is, om een mondkapje te dragen.

Met medewerking van David Malsher