Indy 500: Oud-winnaars domineren eerste trainingsdag

Will Power noteerde in zijn 35e van 57 ronden over de iconische Indianapolis Motor Speedway een snelheid van 226,470 mijl per uur. Daarmee bleef de Team Penske-rijder Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport), de winnaar uit 2014, voor. Achter hen stond titelhouder Takuma Sato in de wagen van Rahal Letterman. Sage Karam en Conor Daly volgden, 2019-winnaar Simon Pagenaud maakte de top zes compleet.

Pato O’Ward dook als laatste onder de grens van veertig seconden met zijn ronde van 225,146 mijl per uur. Daarachter volgde regerend IndyCar-kampioen en 2008-winnaar Scott Dixon. Voormalig winnaars Tony Kanaan en Juan Pablo Montoya eindigden als elfde en twaalfde. Rinus VeeKay kwam tot de vijftiende positie.

Uitslag

P Coureur Tijd Verschil Ronden Snelheid Motor Team 1 Will Power 39.7403 57 226.470 Chevy Team Penske 2 Ryan Hunter-Reay 39.7578 0.0175 43 226.371 Honda Andretti Autosport 3 Takuma Sato 39.7998 0.0595 58 226.132 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 4 Sage Karam 39.8332 0.0929 43 225.942 Chevy Dreyer & Reinbold Racing 5 Conor Daly 39.8865 0.1462 65 225.640 Chevy Ed Carpenter Racing 6 Simon Pagenaud 39.9592 0.2189 64 225.230 Chevy Team Penske 7 Pato O'Ward 39.9740 0.2337 56 225.146 Chevy Arrow McLaren SP 8 Scott Dixon 40.0021 0.2618 48 224.988 Honda Chip Ganassi Racing 9 Ed Jones 40.0621 0.3218 58 224.651 Honda Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 10 Marcus Ericsson 40.0686 0.3283 55 224.615 Honda Chip Ganassi Racing 11 Tony Kanaan 40.0725 0.3322 58 224.593 Honda Chip Ganassi Racing 12 Juan Pablo Montoya 40.1099 0.3696 44 224.384 Chevy Arrow McLaren SP 13 Simona De Silvestro 40.1373 0.3970 71 224.230 Chevy Paretta Autosport 14 Josef Newgarden 40.1714 0.4311 37 224.040 Chevy Team Penske 15 Rinus VeeKay 40.2158 0.4755 69 223.793 Chevy Ed Carpenter Racing 16 James Hinchcliffe 40.2180 0.4777 67 223.780 Honda Andretti Steinbrenner Autosport 17 Felix Rosenqvist 40.2246 0.4843 45 223.744 Chevy Arrow McLaren SP 18 Ed Carpenter 40.2377 0.4974 57 223.671 Chevy Ed Carpenter Racing 19 Marco Andretti 40.2980 0.5577 52 223.336 Honda Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian 20 Colton Herta 40.2993 0.5590 72 223.329 Honda Andretti Autosport 21 Helio Castroneves 40.3480 0.6077 44 223.059 Honda Meyer Shank Racing 22 Alexander Rossi 40.3581 0.6178 63 223.004 Honda Andretti Autosport 23 Alex Palou 40.3792 0.6389 53 222.887 Honda Chip Ganassi Racing 24 Charlie Kimball 40.3938 0.6535 36 222.806 Chevy AJ Foyt Enterprises 25 Scott McLaughlin 40.4133 0.6730 50 222.699 Chevy Team Penske 26 Graham Rahal 40.4344 0.6941 63 222.583 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 27 Dalton Kellett 40.4729 0.7326 59 222.371 Chevy AJ Foyt Enterprises 28 JR Hildebrand 40.4928 0.7525 22 222.262 Chevy AJ Foyt Enterprises 29 Jack Harvey 40.5199 0.7796 56 222.113 Honda Meyer Shank Racing 30 Max Chilton 40.5606 0.8203 56 221.890 Chevy Carlin 31 Pietro Fittipaldi 40.7657 1.0254 52 220.774 Honda Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing 32 Santino Ferrucci 40.7761 1.0358 24 220.718 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 33 Sebastien Bourdais 40.8837 1.1434 23 220.137 Chevy AJ Foyt Enterprises 34 Stefan Wilson 41.1762 1.4359 25 218.573 Honda Andretti Autosport