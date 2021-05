Indy 500: Dixon topt laatste training op Carb Day, VeeKay 31ste

Na de tweede fase van de kwalificatie en een vrije training op zondag zaten de IndyCar-coureurs vier dagen niet in hun auto. De vrijdag voor de race, die bekend staat als Carb Day, stond zoals gebruikelijk in het teken van de laatste vrije training. De rijders reden tijdens deze geplande sessie van twee uur - die vanwege regen later dan gepland begon en tien minuten korter duurde - voor het eerst met de krachtbron waarmee de race wordt aangevangen.

Scott Dixon liet zien dat hij zich niet alleen goed voelde met de kwalificatie-afstelling. Hij reed met dank aan een slipstream van meerdere auto’s een ronde van 228,323 mijl per uur. Daarmee was de polesitter en regerend IndyCar-kampioen meer dan een mijl per uur sneller dan de nummers twee en drie. Dat waren verrassend genoeg Simon Pagenaud en Josef Newgarden van Team Penske, het topteam dat in de kwalificatie slechts een bijrol speelde. De auto’s van het team lijken in racetrim echter een stuk beter dan in de kwalificatie, want ook teamgenoten Will Power en Scott McLaughlin stonden er prima bij met de zesde en zevende tijd.

Tussen de Penske’s in zette Conor Daly zijn Ed Carpenter Racing-bolide op de vierde positie. Daarmee was de Amerikaan de beste rijder van zijn team. Marco Andretti volgde op minimale achterstand op de vijfde plek. Achter Power en McLaughlin eindigde Tony Kanaan op de achtste stek, gevolgd door Takuma Sato en de verrassende Sage Karam, die zich via de Last Row Shootout wist te plaatsen voor de Indy 500.

Daar waar polesitter Dixon dus ook in de afsluitende training de snelste was, stonden de drie mannen achter hem op de grid er minder goed voor in de laatste sessie voor de race. Colton Herta was bijna vijf mijl per uur langzamer dan Dixon en eindigde op de 28ste positie. Daarmee stond de Andretti Autosport-rijder wel voor Ed Carpenter en Rinus VeeKay. Het duo van Ed Carpenter Racing besloot de training op de plaatsen 30 en 31. Zij kunnen zich alle drie echter vasthouden aan het feit dat ze geen ronde met een echt goede slipstream reden.

Uitslag laatste training Indy 500

P No Coureur Team Motor Snelheid 1 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda 228.323 2 22 Simon Pagenaud Team Penske Chevy 227.157 3 2 Josef Newgarden Team Penske Chevy 226.856 4 47 Conor Daly Ed Carpenter Racing Chevy 226.399 5 98 Marco Andretti Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian Honda 226.396 6 12 Will Power Team Penske Chevy 226.223 7 3 Scott McLaughlin Team Penske Chevy 226.192 8 48 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing Honda 225.929 9 30 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 225.701 10 24 Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing Chevy 225.542 11 5 Pato O'Ward Arrow McLaren SP Chevy 225.511 12 59 Max Chilton Carlin Chevy 225.348 13 27 Alexander Rossi Andretti Autosport Honda 225.324 14 14 Sebastien Bourdais AJ Foyt Enterprises Chevy 225.163 15 06 Helio Castroneves Meyer Shank Racing Honda 225.161 16 86 Juan Pablo Montoya Arrow McLaren SP Chevy 225.149 17 1 JR Hildebrand AJ Foyt Enterprises Chevy 224.945 18 18 Ed Jones Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan Honda 224.910 19 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 224.872 20 28 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda 224.719 21 29 James Hinchcliffe Andretti Steinbrenner Autosport Honda 224.546 22 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing Honda 224.500 23 8 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Honda 224.468 24 7 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP Chevy 224.428 25 4 Dalton Kellett AJ Foyt Enterprises Chevy 224.051 26 25 Stefan Wilson Andretti Autosport Honda 224.047 27 45 Santino Ferrucci Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 223.884 28 26 Colton Herta Andretti Autosport Honda 223.670 29 60 Jack Harvey Meyer Shank Racing Honda 223.664 30 20 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Chevy 223.654 31 21 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Chevy 223.068 32 16 Simona De Silvestro Paretta Autosport Chevy 223.023 33 51 Pietro Fittipaldi Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing Honda 222.173