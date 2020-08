Indy 500: Andretti op pole, Van Kalmthout knap vierde

Rinus VeeKay kon zich zaterdag bij de snelste negen rijders plaatsen die zondag voor de pole streden in de Fast Nine. De Nederlander van Ed Carpenter Racing toonde zich andermaal vliegensvlug in de Dallara-Chevrolet en liet zich niet intimideren door de strakke wind, die de run van vier ronden op het scherpst van de snede nog uitdagender maakte. Van Kalmthout hield veel ervaren rotten achter zich en klokte de vierde tijd af met een gemiddelde snelheid van 230.704 mijl per uur, waardoor hij aan de binnenkant van de tweede rij mag starten.

Marco Andretti was zaterdag al de snelste en bevestigde ook in de Fast Nine. Andretti was als laatste aan de beurt en zette andermaal het snelste gemiddelde neer met maar liefst 231.068 mijl per uur met de Dallara-Honda van het Andretti-team. Daarmee stootte hij alsnog de Ganassi Honda van Scott Dixon van de troon. Dixon, ex-winnaar van de race, moest genoegen nemen met de tweede startplek. Takuma Sato, die de race in 2017 won, start als derde aan de buitenkant van de eerste startrij.

Voor Andretti is het een opsteker na enkel magere jaren. In de editie van vorig jaar werd de kleinzoon van Mario Andretti, die in 2006 bij zijn debuut al dichtbij de zege kwam, helemaal zoek gereden met een wagen die amper te besturen was.

Van Kalmthout krijgt op de tweede rij het gezelschap van ervaren rotten Ryan Hunter-Reay en James Hinchcliffe, ook uit het Andretti-kamp. Ook de Spanjaard Alex Palou schitterde als rookie door de zevende tijd te klokken met de wagen van het kleine Dale Coyne, die nog niet eens een sponsor op de sidepod heeft kleven. Graham Rahal en Alexander Rossi maakten de Fast Nine vol.

Gisteren kon Fernando Alonso zich niet voor die shootout kwalificeren. De tweevoudige wereldkampioen Formule 1 was pas 26ste met de wagen van Arrow McLaren SP.

Volgende week zondag staat de Indy 500 op het programma, de race start om 20.30 uur NL-tijd.