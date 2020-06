McLaren SP onthult Indy 500-livery voor Alonso

McLaren sloeg eind 2019 de handen ineen met Schmidt Peterson Motorsports en vormt met dat team nu McLaren SP. Patricio O'Ward en Oliver Askew vormen het vaste rijdersduo, maar eerder dit jaar kondigde het team al aan dat er voor Fernando Alonso een derde wagen wordt ingeschreven bij de Indianapolis 500.

Vandaag onthulde het team de livery van Alonso’s bolide, die startnummer 66 draagt. De gebruikelijke kleuren van het team, het zwart van hoofdsponsor Arrow met blauw en oranje, wordt op de auto van de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 ingeruild wit met donkergroene motorkap. Daarnaast zijn er groene en oranje details te zien. De hoofdsponsor van Alonso’s inschrijving is Ruoff Mortgage.

Alonso reist in 2020 voor de derde keer af naar de Indianapolis Motor Speedway om mee te doen aan de Indy 500. De twee voorgaande edities leverden wisselende resultaten op. In 2017 deed Alonso namens Andretti Autosport 180 ronden mee om de overwinning, maar viel hij uiteindelijk uit vanwege motorproblemen. Twee jaar later liep zijn terugkeer uit op een fiasco, want met McLaren wist hij zich niet te kwalificeren voor de race. Alonso hoopt met winst in de Indy 500 de Triple Crown te voltooien, nadat hij de GP van Monaco en de 24 uur van Le Mans beiden twee keer wist te winnen.