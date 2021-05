Indy 500 2021: Tijdschema, deelnemerslijst, waar te bekijken

De komende twee weken staan in Indianapolis volledig in het teken van de belangrijkste race van het IndyCar-seizoen: de Indianapolis 500. Daar waar voor de overige races een weekendformat van twee of drie dagen wordt gehanteerd, wordt de aanloop naar de prestigieuze race uitgesmeerd over twee weken. Dinsdag 18 mei trappen de IndyCar-coureurs en -teams hun voorbereidingen op de 105de editie van de Indy 500 af met de eerste vrije training, de Rookie Orientation and Refreshers en de tweede vrije training. De trainingen lopen door tot en met vrijdag 21 mei, waarna er in het weekend gekwalificeerd wordt. Zowel op zaterdag als zondag zijn de kwalificatiesessies live te volgen op het kanaal Ziggo Sport Racing.

Takuma Sato won de Indy 500 in 2020 voor de tweede keer en verdedigt zijn titel Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Hoe laat begint de 105de Indianapolis 500?

Ook op vrijdag 28 mei wordt er op de zogenaamde Carb Day nog getraind, waarna zondag 30 mei in het teken staat van de Indy 500. Na een lange aanloop op de racedag zelf wordt het veld om 12.45 uur lokale tijd naar de groene vlag en daarmee de start van de race geleid. In Nederland is het dan 18.45 uur, wat betekent dat het voor Nederlandse begrippen een 'met het bord op schoot-wedstrijd' is. Ook de Indianapolis 500 is live te zien op Ziggo Sport Racing.

Tijdschema Indianapolis 500 2021

Datum Sessie Lokale tijd Nederlandse tijd Dinsdag 18 mei Training 1 10.00-12.00 uur 16.00-18.00 uur Rookie Orientation and Refreshers 12.00-14.00 uur 18.00-20.00 uur Training 2 15.00-18.00 uur 21.00-0.00 uur Woensdag 19 mei Training 3 12.00-18.00 uur 18.00-0.00 uur Donderdag 20 mei Training 4 12.00-18.00 uur 18.00-0.00 uur Vrijdag 21 mei Training 5 - met 1,4 bar kwalificatieboost 12.00-18.00 uur 18.00-0.00 uur Zaterdag 22 mei Training, groep 1 9.30-10.00 uur 15.30-16.00 uur Training, groep 2 10.00-10.30 uur 16.00-16.30 uur Kwalificatie 12.00-17.50 uur 18.00-23.50 uur Zondag 23 mei Training nummers 31-35 uit kwalificatie 11.00-11.30 uur 17.00-17.30 uur Training Fast Nine 11.30-12.00 uur 17.30-18.00 uur Kwalificatie laatste startrij 13.15-14.30 uur 19.15-20.30 uur Kwalificatie Fast Nine 15.00-15.45 uur 21.00-21.45 uur Training voor alle gekwalificeerde auto's 17.00-19.00 uur 23.00-1.00 uur Dinsdag 25 mei Pitstop-training 11.00-13.00 uur 17.00-19.00 uur Woensdag 26 mei Pitstop-training 11.00-13.00 uur 17.00-19.00 uur Vrijdag 28 mei Laatste training 11.00-13.00 uur 17.00-19.00 uur Zondag 30 mei Auto's naar de grid 10.30-10.55 uur 16.30-16.55 uur Introductie rijders 11.47 uur 17.47 uur Invocatie en volkslied 12.19-12.29 uur 18.19-18.29 uur 'Start your engines' 12.38 uur 18.38 uur Start Indianapolis 500 12.45 uur 18.45 uur

Rinus VeeKay won in de aanloop naar de Indy 500 zijn eerste race in de IndyCar Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

Welke coureurs doen mee aan de Indy 500?

Maar liefst 35 coureurs doen in het kwalificatieweekend een gooi naar een plekje op de startopstelling van de Indy 500. Die biedt plek aan 33 auto's, wat betekent dat twee rijders gaan afvallen. Vast staat in ieder geval dat er weer een sterk deelnemersveld op de been is gebracht met drie debutanten (Scott McLaughlin, RC Enerson en Pietro Fittipaldi), maar ook negen oud-winnaars. Dat zijn Scott Dixon, Will Power, Simon Pagenaud, Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay, Tony Kanaan, tweevoudig winnaars Takuma Sato en Juan-Pablo Montoya én drievoudig winnaar Helio Castroneves.

Opvallend aan de deelnemerslijst is hoe internationaal het gezelschap is geworden. Dertien van de 35 rijders zijn van Amerikaanse komaf, de overige 22 coureurs zijn afkomstig uit vijftien landen. Rinus VeeKay, de winnaar van de vorige race op de road course van Indianapolis, houdt de Nederlandse eer hoog. Verder zijn er drie Brazilianen en Britten, twee rijders uit Nieuw-Zeeland, Canada, Zweden en Frankrijk, en rijders uit Mexico, Spanje, Australië, Zwitserland, Dubai, Japan en Colombia.

Inschrijflijst 105de Indianapolis 500

No. Coureur Team Motor 1 1 JR Hildebrand A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 2 2 Josef Newgarden Team Penske Chevrolet 3 3 Scott McLaughlin (R) Team Penske Chevrolet 4 4 Dalton Kellett A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 5 5 Pato O'Ward Arrow McLaren SP Chevrolet 6 06 Helio Castroneves (W) Meyer Shank Racing Honda 7 7 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP Chevrolet 8 8 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Honda 9 9 Scott Dixon (W) Chip Ganassi Racing Honda 10 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing Honda 11 11 Charlie Kimball A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 12 12 Will Power (W) Team Penske Chevrolet 13 14 Sebastien Bourdais A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 14 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 15 16 Simon De Silvestro Paretta Autosport Chevrolet 16 18 Ed Jones Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan Honda 17 20 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Chevrolet 18 21 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Chevrolet 19 22 Simon Pagenaud (W) Team Penske Chevrolet 20 24 Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 21 25 Stefan Wilson Andretti Autosport Honda 22 26 Colton Herta Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda 23 27 Alexander Rossi (W) Andretti Autosport Honda 24 28 Ryan Hunter-Reay (W) Andretti Autosport Honda 25 29 James Hinchcliffe Andretti Steinbrenner Autosport Honda 26 30 Takuma Sato (W) Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 27 45 Santino Ferrucci Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 28 47 Conor Daly Ed Carpenter Racing Chevrolet 29 48 Tony Kanaan (W) Chip Ganassi Racing Honda 30 51 Pietro Fittipaldi (R) Dale Coyne Racing/RWR Honda 31 59 Max Chilton Carlin Chevrolet 32 60 Jack Harvey Meyer Shank Racing Honda 33 75 RC Enerson (R) Top Gun Racing Chevrolet 34 86 Juan Pablo Montoya (W) Arrow McLaren SP Chevrolet 35 98 Marco Andretti Andretti Herta-Haupert with Marco & Curb-Agajanian Honda