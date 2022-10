Iconische IndyCar-bolide Mansell gaat zaterdag onder de hamer

Voor aanvang van het IndyCar-seizoen 2012 viel het doek voor het team dat op dat moment als Newman/Haas/Lanigan Racing door het leven ging, maar in de jaren daarvoor gold de renstal als een van de absolute topteams in de Amerikaanse single-seaters. Carl Haas en Paul Newman richtten de renstal in 1983 op en het duurde niet lang voordat men meedeed om de prijzen in de voorlopers van wat nu de IndyCar Series is. Maar liefst acht keer leverde Newman/Haas Racing de kampioen af en 108 keer kwam een van de rijders van het team als racewinnaar over de streep.

Het team is inmiddels al ruim tien jaar opgedoekt, maar dit weekend keert Newman/Haas Racing eventjes terug op het toneel. Niet omdat ze aan de start van een race verschijnen, maar omdat een reeks items van het team geveild gaat worden. In totaal gaat veilinghuis RM Sotheby's op zaterdag 29 oktober 77 items van Newman/Haas Racing veilen. Daaronder vallen onder meer diverse schilderijen van olieverf, schaalmodellen van CART- en IndyCar-auto's, kampioenschapstrofeeën en helmen en raceoveralls van onder meer Mario Andretti, Christian Fittipaldi en Sébastien Bourdais, maar ook maar liefst veertig IndyCar-bolides waarmee het team tussen 1983 en 2011 racete.

De grote blikvanger van de veiling is de Lola-Ford Cosworth T93/00, waarmee Nigel Mansell in 1993 CART-kampioen werd. De Brit wist dat jaar vijf races te winnen en vier van die overwinningen behaalde hij met de auto die zaterdag op de veiling gekocht kan worden. De auto heeft tevens een historische waarde, want met deze bolide werd Mansell de eerste en tot nu toe enige coureur ooit die tegelijkertijd de wereldtitel Formule 1 en het IndyCar-kampioenschap in handen had. Mansell's CART-bolide moet van alle items op de veiling het meeste opleveren, naar verwachting tussen de 400.000 en 900.000 dollar. De koper krijgt voor dat bedrag onder meer ook een handleiding, laptop, en een kit met elektronische reserveonderdelen.

Ook zeven andere titelwinnende auto's geveild

Onder de veertig IndyCar-bolides die zaterdag onder de hamer gaan zitten meer kampioensbolides van Newman/Haas Racing. Zo moet de bolide waarmee Mario Andretti in 1984 IndyCar-kampioen werd tussen de 500.000 en 800.000 dollar opleveren. De Lola T91/00 van Michael Andretti uit 1991 moet 250.000 tot 750.000 dollar opleveren, terwijl de Lola B02/00 uit 2002 tussen de 200.000 en 600.000 dollar moet kosten. Met die bolide bemachtigde Cristiano da Matta destijds de titel. Ook de vier Champ Car-bolides waar Bourdais tussen 2004 en 2007 viermaal op rij kampioen mee werd, worden geveild. Al deze auto's moeten tussen de 250.000 en 400.000 dollar opleveren.

Met de bekende McDonald's livery werd Sebastien Bourdais in 2007 opnieuw Champ Car-kampioen. Foto: Lucien Harmegnies