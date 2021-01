Hunter-Reay blijft bij IndyCar-team Andretti voor twaalfde seizoen

Hunter-Reay won in 2012 de IndyCar-titel en in 2014 de felbegeerde Indy 500, maar hij werd het voorbije seizoen wat overschaduwt bij het team door Alexander Rossi en Colton Herta. Omdat zijn deal met het team, en die met persoonlijke sponsor DHL, afliep was er meer en meer speculatie over de toekomst van de 40-jarige Amerikaan, maar donderdag kwam de bevestiging dat Hunter-Reay gewoon blijft bij het team aan de zijde van de al bevestigde Alexander Rossi en Colton Herta, en wellicht ook Marco Andretti en James Hinchcliffe.

"We zijn heel blij dat we zowel DHL als Ryan weer mogen verwelkomen voor het IndyCar-seizoen 2021", vertelde teambaas Michael Andretti in een eerste reactie. "De voorbije tien jaar is DHL familie van ons geworden en heeft Ryan enkele van de grootste prestaties in de historie van ons team neergezet. Ik kijk dan ook zeer uit naar wat 2021 ons brengt."

DHL verscheen in 2011 al voor het eerst op de wagen van Hunter-Reay en werd in 2014 de hoofdsponsor. "Ik ben heel trots dat ik weer met DHL en Andretti Autosport mag werken", klonk het bij de in Florida woonachtige Hunter-Reay. "DHL is een van de langste hoofdsponsors in de IndyCar en de gele wagen met nummer 28 is inmiddels een van de iconische IndyCar-livery's geworden. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ik wil niets liever dan een tweede Indy 500-zege toevoegen aan ons palmares en ook voor de tweede keer IndyCar-kampioen worden."