Hülkenberg: “F1-trein vertrokken, IndyCar interessant alternatief”

Het laatste volledige Formule 1-seizoen van Nico Hülkenberg dateert van 2019. Afgelopen jaar mocht de Duitser als supersub drie races invallen bij Racing Point, waar Sergio Perez en Lance Stroll races misten door een coronabesmetting. Het was echter niet genoeg om een fulltime terugkeer in de F1 veilig te stellen voor 2021. Voor volgend jaar heeft alleen Alfa Romeo nog een plekje vrij, maar eerder gaf Hülkenberg al aan dat hij niet met die renstal in gesprek is. Aangezien alle andere zitjes al bezet zijn en zijn F1-ervaring minder en minder relevant wordt, lijkt zijn avontuur in de Formule 1 definitief ten einde te komen.

Er brandt echter nog wel een vuurtje bij Hülkenberg. Komende week verschijnt hij namens Arrow McLaren SP aan de start van een IndyCar-test op Barber Motorsports Park, iets waar de 34-jarige coureur naar uitkijkt. “Natuurlijk heb ik zin om weer te rijden, want ik heb nu ongeveer een jaar niet achter het stuur gezeten. De laatste keer was de Nürburgring vorig jaar, die gekke last minute invalbeurt. Ik heb er zin in en ik voel dat ik nog wat goede ronden in mijn rechtervoet heb.”, vertelde Hülkenberg in een gesprek met Motorsport.com.

Oren naar zitje bij McLaren SP

Dat uitgerekend McLaren SP Hülkenberg de kans biedt om een IndyCar te testen, is niet geheel verrassend. McLaren Racing CEO Zak Brown heeft hem jarenlang van dichtbij aan het werk gezien in de Formule 1, terwijl McLaren F1-teambaas Andreas Seidl met hem samenwerkte in het WEC-project van Porsche. Hülkenberg zou een kans om voor het team te racen niet afslaan, maar weet dat het niet alleen aan hem is. “Onder de juiste omstandigheden zeker. Dat is echter niet mijn beslissing, want het team besluit hoeveel auto’s ze inzetten in het kampioenschap. Maar we moeten het stap voor stap bekijken. Ik ga de test afwerken en daarna weet ik er meer over. Vervolgens kunnen we met elkaar om tafel en gaan praten.”

De test op Barber Motorsports Park wordt Hülkenbergs eerste kennismaking met zowel het circuit in Alabama als de IndyCar-auto. Dat hij met serieuze intenties naar de test afreist, blijkt wel uit het feit dat hij de klasse “absoluut interessant” noemt. “Ik heb de laatste races bekeken en mijn hart ligt bij de single seaters. De Formule 1 gaat natuurlijk niet lukken, dus dan kijk je naar het beste alternatief. De IndyCar is absoluut interessant.”

Balen van huidige situatie in F1

In een toekomst in de Formule 1 lijkt Hülkenberg inmiddels niet meer te geloven. “Ik moet realistisch zijn: die trein is waarschijnlijk vertrokken, zeker gezien de huidige situatie. Het is zoals het is. Als coureur ben je natuurlijk ook onderdeel van het beslissingsproces, maar uiteindelijk kiezen de teams”, erkent hij. Wel is hij kritisch op het niveau van enkele huidige rijders in de Formule 1. “De algemene situatie in de Formule 1 is momenteel interessant. Voor mijn gevoel zijn de beste tien, twaalf coureurs van hoge kwaliteit, echte topcoureurs. En de andere helft is kwalitatief niet zo goed als voorheen. Daarin spelen vele factoren mee. Vanuit mijn oogpunt is het ietwat treurig en teleurstellend om dat te zien, maar zo is het nu eenmaal.”