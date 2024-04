Het is deze week enorm onrustig in de IndyCar. Penske werd weken na de race in St. Pete betrapt op vals spel met het gebruik van de push-to-pass in die race. Josef Newgarden en Scott McLaughlin werden gediskwalificeerd, Will Power moest tien punten inleveren in het klassement. Motorleverancier Honda was volgens insiders al aan het twijfelen aan de toekomst in de IndyCar, maar het valsspelen van Penske kan zomaar eens de druppel zijn. "Dat dit nu op de achtergrond speelt helpt niet, toch? Het laat wel wat zien, het onthuld wel de waarheid. Ik ga eerlijk zijn, dit helpt absoluut niet. Dit is best onhandig", vertelt de Amerikaanse HRC-topman David Salters tegenover Motorsport.com.

Penske wordt door Chevrolet van motoren voorzien. Het is niet bekend of die leverancier op de hoogte was van het valse spel, Salters wil de concurrent het voordeel van de twijfel geven. Tegelijkertijd kan hij het niet voorstellen dat zij het niet hadden gezien. "Ik kan niet voor Chevy of Ilmor spreken, want dan zou het speculeren worden. Dat zou verkeerd zijn. Ik kan alleen maar namens Honda wat zeggen", begint de Britse technicus. "Het enige wat ik van harte hoop is dat onze engineers dit wel door zouden hebben. Daar betalen we ze immers ook voor. Je weet echter niet wat de omstandigheden bij de andere teams zijn, dus ik kan daar niets over zeggen."

De liefde tussen Honda en IndyCar lijkt dus wat bekoeld, maar Salters ontkent dat zijn merk klaar met de serie is. "Ik wil heel duidelijk zijn: we houden van het racen in de IndyCar, en dan vooral in de Indy 500. We doen dat al dertig jaar en het zit ondertussen in ons DNA", verklaart de HRC USA-president. "We houden ervan om onszelf uit te dagen. Elke morgen stropen heel wat mensen in onze fabriek hun mouwen op om aan het werk te gaan. Dat is iets wat we koesteren. Alle onrust er omheen is niet goed, maar we houden van het racen."