De eerste test met de nieuwe V6-krachtbron werd in het grootste geheim uitgevoerd. Honda en Chevrolet maakten nog wel gebruikt van de huidige dynamo, terwijl voor 2024 wordt geswitcht naar een hybride component van Mahle. Beide merken lieten echter weten dat ze in elk geval blij waren met de kans die ze kregen om de huidige verbrandingsmotor te laten draaien in de aandrijflijn voor 2024. Aan de tweedaagse testsessie werd vanwege slechte weersomstandigheden wel een derde toegevoegd. Scott Dixon kreeg de eer om drie dagen lang plaats te nemen in de Honda van Chip Ganassi. Bij Chevrolet ging de beurt op maandag naar Josef Newgarden en nam Will Power het stokje dinsdag en woensdag over.

"Het was fantastisch om samen met de engineers van Chevrolet te werken, te proeven aan het 2024-pakket en om nieuwe onderdelen te testen", liet Newgarden na afloop weten. "Deze vroege start is belangrijk om te kijken wat we nodig hebben in de toekomst op het gebied van duurzaamheid, vermogen en brandstofverbruik. Ik kijk uit naar wat de toekomst voor Chevy in de IndyCar gaat brengen."

Volgens Power was de test een "een geweldige stap" in het klaarstomen van de nieuwe 2.4-liter-motor. "Het was meteen duidelijk dat Chevrolet hier al aardig wat werk in had gestoken. Het zal alleen nog maar beter en beter worden", sprak de Australiër. "We hebben in totaal 150 rondjes gereden en ik was tijdens de rondjes onder de indruk van het vermogen. Ik ben enthousiast over het pakket en kan niet wachten om te blijven werken aan de ontwikkeling."

In eerste instantie stond de introductie van de nieuwe motor voor 2023 op de planning, maar door wereldwijde leveringsproblemen stelde de IndyCar dit uit naar 2024.