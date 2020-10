Honda blijft wel actief in de IndyCar Series

Anders dan in de Formule 1 rijden de teams in de Indy Car met een standaard chassis van Dallara en kunnen ze daar een krachtbron van Japanse (Honda) of Amerikaanse (Chevrolet) makelij bij kiezen. De beide motorproducenten leveren al sinds 2012 de 2.2 liter V6 twin-turbo-motoren voor de teams. Vanaf 2022 zou er een nieuw format komen met 2.4 liter hybride V6 twin-turbo’s, maar de introductie daarvan is in verband met de coronacrisis uitgesteld tot 2023.

IndyCar-voorzitter Jay Frye is blij dat beide partners zich bereid hebben getoond om de sport in deze moeilijke tijden trouw te blijven. “Het is fenomenaal dat we deze langjarige verlenging met twee fantastische partners kunnen aankondigen. Het zijn bijzondere tijden voor IndyCar met de innovaties in de auto, de nieuwe 2.4 liter motoren en de hybride technologieën.”

Honda dat vrijdag nog afscheid nam van de Formule 1, klinkt nu een stuk opgewekter. Het Japanse merk is al jaren actief in de Amerikaanse raceklasse, tussen 2006 en 2011 was het zelfs de enige motorleverancier. “Honda verwelkomt de stap in de toekomst die de IndyCar heeft gezet. Het weerspiegelt de pogingen van Honda om hoogwaardige, elektronische producten te ontwerpen en produceren”, aldus Ted Klaus, Honda’s chef in de Verenigde Staten.

Chevrolet stapte in 2011 (opnieuw) in de IndyCar Series. Ook die producent kan niet wachten om met de hybride techniek aan de slag te gaan. “We hebben sinds 2012 grote successen geboekt en we staan te trappelen om met de IndyCar vooruit te denken, het is het perfecte uithangbord voor onze motortechnologie", laat bestuursvoorzitter Mark Reuss weten.