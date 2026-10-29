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Hoe Spaanse techniek en Alex Palou IndyCar naar Barcelona brachten

Een blik achter de schermen op de Spaanse techconnectie, promotorslogistiek en lokale sterrenkracht die de Grand Prix van Barcelona werkelijkheid maakten

Joey Barnes

Gepubliceerd: 29 okt 2026, 22:07

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Alex Palou (center) celebrates his fifth IndyCar Series title with #10 Chip Ganassi Racing crew and IndyCar CEO Mark Miles (left)

Foto: Penske Entertainment

Toen de IndyCar Series vorige week de terugkeer naar Europa aankondigde met de eerste IndyCar Grand Prix van Barcelona op Circuit de Barcelona-Catalunya van 16 tot en met 18 juli 2027, betekende dat een belangrijke mijlpaal voor het kampioenschap. Met de eerste race van het kampioenschap in Europa sinds 2007 en het eerste evenement buiten Noord-Amerika sinds 2013 brengt deze historische uitbreiding de belangrijkste Amerikaanse raceklasse terug op het wereldtoneel.

Hoewel de klasse in de basis verankerd blijft in Noord-Amerika, maakte een unieke samenloop van lokale hightechproductie, een stabiel promotorkader van 10 jaar en vijfvoudig IndyCar-kampioen en Indianapolis 500-winnaar van 2025 Álex Palou van meer dan tien jaar internationale speculatie werkelijkheid.

Het ontstaan: een blik achter de schermen op de connectie

De brug over de Atlantische Oceaan ontstond aanvankelijk niet via de traditionele kanalen voor racepromotie, maar door een high-performance engineeringbedrijf dat vlak bij het circuit is gevestigd. BOLD Technology, gevestigd in Montmeló, Spanje, is door IndyCar gekozen om het gloednieuwe op batterijen gebaseerde Energy Storage System (ESS) te produceren voor het komende Dallara IR-28-chassis. Met 14 keer zoveel energieopslagcapaciteit als de huidige supercondensatoren (mede ontwikkeld door Honda en geleverd door Skeleton Technologies), en met een aanzienlijke gewichtsbesparing in combinatie met een elektromotor van het Britse Helix, bracht de engineeringvoetafdruk van BOLD het bedrijf in rechtstreeks contact met personeel van de klasse.

In een exclusief interview met de Spaanse editie van Motorsport.com (Motorsport.com España) legde IndyCar-CEO Mark Miles uit hoe die lokale engineeringbanden stilletjes de deur openden naar de historische deal met de locatie.

“Ik denk niet dat ik dit aan iemand anders heb verteld, maar er is een bedrijf (BOLD) dat betrokken is bij de ontwikkeling van het energieopslagsysteem voor de nieuwe auto voor IndyCar, en dat heel, heel dicht bij het circuit is gevestigd”, zei Miles tegen Motorsport.com. “En zij belden mensen bij IndyCar met wie ze samenwerken aan de ontwikkeling van het hybridesysteem in de nieuwe auto, en zij denken dus dat de mensen van het circuit graag met ons zouden praten.”

Wat volgde was een grondig proces van maanden met wederzijds due diligence-onderzoek, evaluaties van term sheets en intensief juridisch opstelwerk. Miles merkte op dat de onderhandelingen pas op het allerlaatste moment rondkwamen voor de officiële aankondiging.

“We gingen de fase van het werk in waarin je alle details probeert uit te werken in wat wij een term sheet noemen, dat eigenlijk een samenvatting van een contract is”, voegde Miles toe. “En toen dat klaar was, gingen we de onderhandeling in, het opstellen van een uitgebreide overeenkomst, wat de laatste stap is. Dat gebeurde. Volgens mij is die ondertekend op de dinsdag voor onze aankondiging in Spanje op vrijdag. We hebben dus alle beschikbare tijd gebruikt.”

Strategische uitbreiding en promotorslogistiek

Tijdens een afzonderlijk rondetafelgesprek, waarbij naast Motorsport.com ook andere geselecteerde media aanwezig waren, gaf Miles inzicht in hoe de integratie op de internationale kalender, de tv-productie en de financiële structuren werd vastgelegd.

In het verleden had IndyCar actief internationale concepten onderzocht, zoals een demonstratierace buiten het seizoen zonder punten in Argentinië op het Autódromo Termas de Río Hondo. Belanghebbenden binnen de klasse — met name teameigenaren en coureurs — maakten echter duidelijk dat overzeese trips echte inzet moeten hebben als onderdeel van de officiële kampioenschapskalender.

“We hebben nagedacht over allerlei verschillende manieren waarop we racen buiten de VS zouden kunnen benaderen. Ik denk, misschien niet verrassend, dat de coureurs en de teameigenaren echt races willen die meetellen”, zei Miles. “Het idee van races buiten het kampioenschap kreeg niet veel draagvlak in de paddock. En als je promotor bent, wil je natuurlijk liever onderdeel zijn van het kampioenschap. Dus ik denk dat dat juist de kracht ervan is.

“Waar ik me vaak over afvroeg, was wat het met onze kalender zou doen. Omdat we in de basis een Noord-Amerikaans kampioenschap zijn, wilden we niet, om het punt duidelijk te maken, zes weken midden in onze zomer weg zijn. We hebben dus een moment gevonden, denk ik, in juli dat hier werkt. In feite, zoals je op de kalender ziet, zijn we de week ervoor vrij, zijn we hier (in Barcelona), zijn we de week erna vrij, en verder racen we om de week.”

Volgens de traditionele promotorenoorkoming nemen lokale evenementorganisatoren de financiële verantwoordelijkheid voor belangrijke logistieke zaken op zich, waaronder het bekostigen van reiskosten voor ongeveer 900 paddockmedewerkers, het blokkeren en betalen van lokale hotels, en het dekken van vrachtvervoer door de lucht en over zee.

Circuit de Barcelona-Catalunya overview

Photo by: Ferrari

Over de televisieafspraken verduidelijkte Miles dat de productie van de uitzending naadloos zal aansluiten op de eisen van het Amerikaanse netwerk, terwijl er in Europa nieuwe binnenlandse mediamogelijkheden ontstaan. Omdat enorme productietrucks niet overzee worden verscheept, omvatten specifieke logistieke details onder meer het lokaal huren van benodigde apparatuur.

“Fox staat er volledig achter”, zei Miles. “De productie voor het Amerikaanse signaal wordt door Fox, precies zoals je zou verwachten, zoals zij zouden verwachten, en we praten daar al maanden met hen over, dus daar is geen probleem. … Sommige dingen worden niet verscheept; die worden hier gehuurd, dus er veranderen enkele specifieke logistieke details.

“Ik kan je vertellen dat onze promotor het recht heeft om de rechten voor deze race in Spanje in licentie te geven of te verkopen, maar ze kennen onze zender heel goed. Toen IndyCar met Movistar heeft gesproken, waren zij enthousiast over de mogelijkheid om die rechten te krijgen… De promotor heeft de rechten, maar wij zullen zij aan zij met hen staan om te bekijken wat de beste regelingen zijn voor het doel: het grootste publiek.”

De toezegging wordt verder onderstreept door een contractduur van 10 jaar, bedoeld om een vaste Europese ankerplaats voor het kampioenschap te creëren.

“Het contract is nu 10 jaar en ik denk dat dat aangeeft dat we allemaal willen dat dit werkt”, zei Miles. “We willen dat dit een vaste waarde wordt op de IndyCar Series... onze focus ligt er absoluut op om dit een soort thuisbasis van IndyCar in Europa te maken.”

De ultieme katalysator

Hoewel geavanceerde batterij-engineering en solide commerciële logistiek uiteindelijk het kader vormden, erkende de leiding dat de deal over de streep werd getrokken door één grote lokale figuur. Toen Miles verder sprak over wat de overeenkomst voortstuwde, wees hij rechtstreeks naar het eigen race-icoon van Catalonië, Palou.

“Zonder enige twijfel is het antwoord deze man (Palou)”, zei Miles. “We zouden, denk ik, op korte termijn in een paar verschillende landen kunnen racen. We wilden beginnen met één waarvan we denken dat we er enorm veel vertrouwen in kunnen hebben. Kijk dus om je heen, toch? Takuma (Sato) gaat niet zijn hele leven racen, maar deze man wel.”

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- Het Motorsport.com-team

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