Hoe eindigt touwtrekken om diensten Palou? “Heb geen idee!” 

Het was een bijzonder opvallend tafereel in de nacht van dinsdag op woensdag: eerst maakte Chip Ganassi Racing bekend dat regerend kampioen Alex Palou ook in 2023 voor het team uitkomt, waarna de coureur in kwestie dat zelf ontkende. Minuten later volgde een bekendmaking van McLaren, waarin werd aangekondigd dat de Spanjaard volgend jaar onderdeel is van hun groep met coureurs. Enkele dagen later is het nog altijd onduidelijk wat er precies gaat gebeuren met Palou, die Dale Coyne Racing eind 2020 verruilde voor Ganassi, waar hij een deal voor twee jaar met de optie voor nog een jaar tekende.

Aan de vooravond van de IndyCar-ontmoeting in Toronto was zijn toekomst natuurlijk een belangrijk gespreksonderwerp bij Palou, die daar zelf overigens weinig over wilde vertellen. “Ik heb niet de intentie om te reageren op mijn contractuele situatie”, liet hij meermaals weten. Op een vraag waarom hij überhaupt dacht aan het verlaten van een team dat 14 van de laatste 25 titels bij de coureurs won, antwoordde hij: “Ik ben niet van plan om iets over mijn intenties te zeggen.”

Zelf weet Palou overigens ook wel dat het niet vreemd is dat hij van alle kanten bestookt wordt met vragen over zijn toekomst. “Ik begrijp dat dit iets is waar jullie enorm geïnteresseerd in zijn. In jullie positie had ik waarschijnlijk hetzelfde gehad, maar ik heb niets toe te voegen aan wat ik al heb gezegd. Meer ga ik niet vertellen”, zo liet hij aan IndyStar weten.

'Toegewijd aan proberen het kampioenschap te winnen'

Geruchten dat Palou per direct het veld moet ruimen in de Ganassi-bolide met startnummer 10, zijn vooralsnog niet waar gebleken. Ook lijkt hij de overstap naar McLaren niet te willen maken omdat hij zich niet op zijn plek voelt bij zijn huidige werkgever. “Ik ben nog steeds heel blij met waar ik ben. We zijn nog steeds heel erg toegewijd aan het proberen om het kampioenschap te winnen, zoals we dat sinds de eerste race al zijn. Ook ben ik heel blij met mijn team, mijn teamleden, teamgenoten, alles. Er is dus niet veranderd: we proberen gewoon dit kampioenschap te winnen.”

De grootste vraag op dit moment is wat er precies gaat gebeuren nu zowel Ganassi als McLaren claimt dat Palou in 2023 voor hen actief is. Ook voor de 25-jarige coureur uit Catalonië zelf is dat momenteel nog een vraagteken. “Eerlijk gezegd heb ik geen idee! Ik heb nooit eerder in zo’n situatie gezeten. Ik weet dat Chip Ganassi, iedereen om mij heen en ikzelf allemaal professionals zijn. We willen hetzelfde en dat is winnen. Dat is het, punt.” Overigens twijfelt Palou er niet aan dat alles wat hij heeft gedaan rond het tekenen bij McLaren op een eerlijke manier heeft plaatsgevonden: “Ja, ik heb het volste vertrouwen in de mensen om mij heen.”