Hoe Lundgaard op Road America van nul tot held uitgroeide

Als je Christian Lundgaard zondagochtend had gevraagd hoe zijn weg naar de overwinning op Road America eruitzag, zou hij je niet hebben verteld dat die gepaard ging met een lekke band, een kapotte voorvleugel en een wanhopige kruiptocht terug naar de pitstraat in de eerste ronde.

Na twee chaotische uren stond de 24-jarige Deense coureur echter boven op het podium op Road America, als overwinnaar, doordrenkt met champagne en met de verbijsterde glimlach van een man die zojuist de grootste stunt van het IndyCar-seizoen 2026 had gepleegd.

"Het was een zeer bewogen dag, een erg lange dag," zei Lundgaard. "Niet helemaal wat ik vanmorgen bij het ontwaken op mijn bingokaart had staan."

Voor Lundgaard was het weekend een aaneenschakeling van frustraties geweest. Ondanks dat hij slechts twee weken eerder had getest op het iconische circuit van 4,014 mijl met 14 bochten, ontbrak de snelheid tijdens de trainingssessies op vrijdag en zaterdag. Hij kwalificeerde zich op een bescheiden 12e plaats, op zoek naar antwoorden.

Toen kwam de start van de race – en daarmee de ramp.

Toen het veld van 25 auto’s de groene vlag kreeg, was de middag van Lundgaard bijna voorbij voordat hij goed en wel was begonnen: hij raakte de rechterachterkant van de #9 Chip Ganassi Racing Honda van Scott Dixon, waardoor de linkerkant van de voorvleugel verbrijzeld werd en de band van zijn #7 Arrow McLaren Chevrolet lek raakte.

Lundgaard moest vervolgens met een beschadigde auto over het enorme circuit van 4,014 mijl met 14 bochten hobbelen om terug te komen bij de pitstraat.

"Op dat moment dacht ik dat het mijn schuld was; ik was eigenlijk gewoon tegen de achterkant van Dixon aangereden", herinnert Lundgaard zich. "Ik wist op dat moment natuurlijk hoe lang de race duurt. Het ging er echt om in de leidende ronde te blijven. Dat was het belangrijkste doel. Met die kapotte band was dat eigenlijk niet zo makkelijk."

Lundgaard haalde het maar net. Nadat zijn pitcrew aan de slag was gegaan om een nieuwe voorvleugel te monteren en de beschadigde, hardere primaire banden te vervangen door een nieuwe set zachtere alternatieve banden, slaagde hij erin om raceleider Alex Palou in te halen en in de leidende ronde te blijven.

Lundgaards opmars terug naar de kop

Christian Lundgaard, Arrow McLaren, schade aan de voorvleugel Foto door: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

De eerste caution in ronde 14 van de 55 hielp ' ' Lundgaard weer terug in de strijd, waar hij zich methodisch door het veld omhoog werkte dankzij een combinatie van tempo en strategie.

Tegen ronde 43 waren de koplopers – Marcus Armstrong, David Malukas en Graham Rahal – gedwongen hun laatste pitstops te maken. Omdat Lundgaard sinds zijn incident in ronde 1 een volledig aangepaste strategie had gevolgd, nam hij direct de leiding in de race over. Twee ronden later had hij voldoende voorsprong opgebouwd, zodat hij, toen hij voor de laatste keer de pitstraat inreed – en een vlekkeloze pitstop van 7,1 seconden kreeg – weer midden in de strijd om de tweede plaats tegen Malukas terechtkwam.

Na een kort gevecht verzekerde Lundgaard zich van de tweede plaats en begon hij de voorsprong van Armstrong stukje bij beetje af te bouwen, totdat deze zich stabiliseerde rond de 2,7 seconden. Met nog vier ronden te gaan deed zich echter een mechanisch probleem voor bij de #66 Meyer Shank Racing Honda van Armstrong, waardoor Lundgaard hem kon passeren en de leiding kon overnemen.

Een ronde later viel de auto van Armstrong volledig stil, wat een caution veroorzaakte en de weg vrijmaakte voor een sprint van één ronde naar de finishvlag, waarbij de winnaar alles zou pakken. Uiteindelijk timede Lundgaard de herstart perfect en reed hij soepel naar zijn tweede overwinning van het seizoen.

"Ik wist dat we hoe dan ook zouden strijden voor een top 10-plaats, alleen al gezien het tempo dat we hadden," zei Lundgaard. "Ik had niet echt verwacht dat het een overwinning zou worden."

Die instelling was ook niet onterecht, gezien de middelmatige kwalificatieprestatie die volgde op trainingssessies waarin het tempo bij lange na niet tot de top van de tijdlijsten behoorde.

"Dit weekend was voor mij een beetje een uitzondering", zei Lundgaard. "Ik voelde me niet op mijn gemak en had het tempo niet tijdens training één of training twee. Een verwarrend weekend. Dat het met een overwinning eindigt, maakt het voor mij nog verwarrender.

"Misschien moet ik gewoon in de war zijn."