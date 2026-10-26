IndyCar

Herta steunt internationale IndyCar-rentree in Barcelona en prijst dominantie Palou

Kort na zijn meest recente F1 FP1-optreden verwelkomt de Californiër de terugkeer van IndyCar naar Europa, terwijl hij openhartig is over de uitdaging om tegen Alex Palou te racen

Joey Barnes Filip Cleeren

Gepubliceerd: 26 okt 2026, 16:19

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Colton Herta, Cadillac F1 Team

Foto: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Colton Herta bekijkt de Europese uitbreiding van IndyCar vanuit een unieke positie.

Herta rijdt nu in de Formule 2 voor Hitech en is testcoureur van het Cadillac Formula One Team, nadat hij afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten op Circuit of The Americas zijn vierde VT1-optreden afwerkte. De negenvoudig IndyCar-racewinnaar blijft nauw verbonden met de Amerikaanse single-seaterpaddock. Afgelopen vrijdag maakte IndyCar een meerjarige overeenkomst bekend om vanaf 2027 op Circuit de Barcelona-Catalunya te racen – het eerste evenement van de klasse buiten Noord-Amerika sinds 2013 en de terugkeer naar Europa voor het eerst sinds 2007.

De reis naar Spanje belooft een spraakmakende thuiswedstrijd te worden voor vijfvoudig IndyCar-kampioen Alex Palou. Terwijl tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Fernando Alonso het besluit verwelkomde, maar ook een waarschuwing gaf over internationale uitbreiding, sprak Herta zijn volledige steun uit voor het evenement in Barcelona – een terugkeer naar het circuit waar hij in juni zijn eerste F1-VT1-sessie van het seizoen reed, in hetzelfde weekend waarin hij met een vijfde plaats in de sprintrace zijn beste F2-resultaat van het jaar behaalde.

“Ja, ik denk dat IndyCar op elk van deze circuits geweldig zou presteren”, zei Herta. “Het zou interessant zijn om te zien. Ik denk dat dit voor IndyCar de eerste keer in lange tijd is, misschien wel de eerste keer ooit, in Spanje. Ik vind het een goed circuit. Het zal heel goede races opleveren voor IndyCar. Natuurlijk is Alex als Spanjaard heel belangrijk, dat weet ik, voor hem. En hopelijk schaart het land zich erachter en komen ze opdagen, zodat de race er lang kan blijven.”

Colton Herta, Cadillac Racing

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Voor Herta, die als tweede eindigde in de strijd om de IndyCar-titel van 2024, blijft Palou's aanhoudende dominantie van de afgelopen zes jaar een verbluffende maatstaf.

“Nou, het is bizar. En het is ongehoord, zeker in het moderne tijdperk”, zei Herta. “Nu alles zo dicht bij elkaar ligt, hebben we een auto die een DW12 is, dus 14 jaar oud. Je zou denken dat iedereen inmiddels wel het meeste uit die auto heeft gehaald wat er te halen valt. En hij lijkt op elk vlak uit te blinken. En hij heeft op elke kritiek die op hem afkwam een antwoord gehad.”

De 26-jarige Californiër herinnerde zich wanneer hij voor het eerst besefte dat zijn rivaal een uitzonderlijk traject zou volgen: tijdens Palou's rookieseizoen in 2020 met Dale Coyne Racing op Road America.

“De eerste keer dat ik wist dat hij goed zou worden, was eigenlijk in zijn rookieseizoen in 2020, toen hij bij Coyne zat”, zei Herta. “En ik kon merken dat de auto misschien niet de beste was. Hij startte achter mij opnieuw. Ik lag derde en hij vierde. Dit was op Road America. Ik denk dat dit zijn allereerste podium was. En hij ging me voorbij alsof ik stilstond. Hij was zo goed bij de herstarts. Hij kreeg twee of drie kansen. We hadden twee of drie herstarts, en hij zat steeds vlak achter me. Hij verdedigde heel hard, en uiteindelijk kon ik niet veel doen. En daarna gaat hij naar Chip (Ganassi Racing) en wint hij het kampioenschap het jaar erop, in zijn tweede jaar in IndyCar. Het is enorm indrukwekkend en waarschijnlijk de moeilijkste periode ooit om IndyCar-races te winnen, omdat de auto's heel vergelijkbaar zijn. En we hebben ze al zo lang.

"Ik ben nu een grote fan van Alex, nu ik niet tegen hem race. En ik waardeer het enorm als ik ernaar kijk op tv. Maar ja, hopelijk komt er een moment waarop ik terug kan gaan en kan proberen hem op zijn donder te geven, want hij doet dat al veel te lang bij mij.”

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda

Photo by: Icon Sportswire via Getty Images

Palou's snelheid ontsluiten is geen kwestie van datastromen van rivalen analyseren. Anders dan in de Formule 1 hebben IndyCar-teams geen toegang tot universele onboardbeelden en krijgen ze beperkte GPS-data, waardoor coureurs vooral moeten vertrouwen op televisie-uitzendingen in plaats van gedetailleerde telemetrie-uitwisseling.

“We bestuderen elkaars onboardbeelden niet, want het is niet zoals in de Formule 1”, zei Herta. “We kunnen de onboardbeelden van andere teams niet krijgen. En de GPS-data die we wel krijgen zijn heel matig. Dus wat je kunt doen, is eigenlijk de tv-uitzending kijken. Ze tonen nooit de poleronde. Het is niet zoals in de Formule 1, waar elke auto een onboardcamera krijgt. Je moet ervoor betalen. En dus betaalt meestal een sponsor ervoor. En bij hem dus niet. Hij heeft er nooit een gehad, of dat nu bewust is of wat dan ook. Ik weet het niet. Veel mensen hebben het erover.”

In plaats daarvan wijst Herta op Palou's vermogen om zijn eigen zwakke punten systematisch weg te werken – van een vermeende kwetsbaarheid op ovals tot winnaar van de Indianapolis 500 en meervoudig winnaar op ovals – als het bepalende kenmerk van zijn carrière.

“Ik denk dat het belangrijkste is dat hij elke keer dat mensen kritiek op hem hadden, daar een antwoord op had”, zei Herta. “Hij won zijn eerste kampioenschap en was heel zwak op ovals. En het jaar daarop won hij op de oval. En het jaar daarna won hij de Indy 500 en won hij meerdere keren op ovals. Dus ja, het is heel indrukwekkend.

“Hij is een goede vriend en een heel goede concurrent. En ik race echt graag tegen hem en wens hem het beste. En ja, hij is mooi om naar te kijken op tv. Het is niet leuk om er deel van uit te maken; dat kan ik je vertellen.”

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