Castroneves tekent fulltime contract Meyer Shank voor 2022

Castroneves – inmiddels 46 jaar – verloor eind 2017 zijn vaste IndyCar-zitje bij Team Penske en maakte de overstap naar het IMSA-kampioenschap dat hij vorig seizoen wist te winnen. Wel deed hij nog elk jaar meer aan de Indy 500, soms gecombineerd met de Indianapolis Grand Prix. Ook dit seizoen stond hij aan de start van de Greatest Spectacle in Racing, dit keer met een extra inschrijving van Meyer Shank Racing, waarvoor hij dit jaar zes keer zal rijden. De Indianapolis 500 op 30 mei jongstleden was de eerste van die zes races en Castroneves wist direct te winnen. Voor de Braziliaan zelf was het al zijn vierde overwinning in de Indy 500, maar Meyer Shank Racing had de race nog nooit gewonnen.

Als beloning heeft Castroneves nu een volwaardig contract voor 2022 gekregen. “Ik ben blij dat ik de kans krijg om voor een vijfde Indianapolis 500-overwinning te gaan, en ik ben zo enthousiast om volgend jaar met Meyer Shank Racing opnieuw voor het IndyCar-kampioenschap te vechten met een volledig raceseizoen”, zei Castroneves die in Nashville zijn tweede race van het seizoen zal rijden. “Ik heb het fulltime racen in IndyCar gemist. Ik kan niet wachten om dit jaar al vast wat goede races te rijden en zo met een voorsprong aan het volgende seizoen te beginnen.”

Meyer Shank reed tot dusverre het IndyCar-seizoen met slechts één auto (op de Indianapolis 500 na), maar zal volgend jaar met twee wagens aan de start verschijnen. Wie de tweede coureur van het team wordt is nog niet duidelijk. “MSR is verheugd om Helio volgend seizoen in de #06 auto te hebben en we kijken er naar uit om een coureur toe te voegen, die de aandacht zal trekken in de #60 auto”, aldus teameigenaar Mike Shank. Die tweede coureur is in ieder geval niet Jack Harvey die sinds 2017 voor het team uitkomt. De Engelsman wordt door Shank bedankt voor bewezen diensten. “We wensen Jack veel succes. We weten dat hij een coureur is om in de gaten te blijven houden.”