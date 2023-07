Haperende krik hindert VeeKay in Toronto: "Er zat veel meer in"

Op het hobbelige stratencircuit van Toronto wist Rinus VeeKay in de kwalificatie een twaalfde startplek te bemachtigen. Vanaf die positie begon de 22-jarige Hoofddorper op de harde band aan de race die 85 ronden telde. De harde band bleek voor de start de beste strategie, aangezien het meteen fout ging in bocht 1 en de safety car de baan op kwam. Daardoor kon deze stint uitgerekt worden, al zouden twee cautions halverwege de race voor de nodige strategische uitdagingen zorgen. VeeKay was naar de zachte band gegaan en zou de race op de harde band uitrijden.

In ronde 59 kwam de Nederlandse Ed Carpenter Racing-coureur vanaf de derde plaats - het grootste deel van het veld had al een pitstop gemaakt tijdens de derde caution - binnen voor zijn laatste pitstop. Daar verloor hij echter veel tijd door een haperende luchtkrik. Hij sloot daardoor aan op de zestiende plaats met een flinke achterstand van acht seconden naar de nummer vijftien, maar dankzij de versere banden kon VeeKay zich alsnog een weg naar de dertiende plaats vechten.

Hoewel daarmee de schade beperkt werd, had VeeKay het gevoel dat er veel meer in zat dan die dertiende plek. "We waren onderweg naar een goed resultaat", blikt VeeKay terug op zijn race in Canada. "Dit was een goede race, ondanks dat we toch wel te maken hebben met een uitdagend en lastig seizoen. Strijden voor de top-acht hebben we in 2023 nog niet vaak kunnen doen, dus we waren erg blij met de getoonde snelheid. Ook qua strategie zaten we op het juiste spoor: het bleek een goede keuze om op de harde band te starten."

"Het ging mis bij de tweede pitstop", vervolgt de ECR-coureur. "Ik kwam de pitstraat binnengereden en de monteurs stonden scherp met hun wielsleutels. Het was echter de auto die tegenwerkte. De luchtkrik ging er niet goed in en dus kwam de wagen niet omhoog. Dan wordt het voor de monteurs natuurlijk een lastig verhaal om de banden te wisselen. We verloren ruim tien seconden bij die pitstop. Dat is heel erg balen, want er zat veel meer in." VeeKay spreekt daarom van een 'zeer teleurstellende' middag, al wil hij er niet al te lang bij stilstaan. Dat hoeft ook niet, aangezien de IndyCar op volle toeren draait en dit weekend een double-header zal rijden op de Iowa Speedway, 'een circuit dat mij normaal gesproken goed ligt' aldus VeeKay. "Ik heb er veel zin in en kan niet wachten om deze stijgende lijn door te trekken met een mooi resultaat op de Speedway."

Na tien races staat Alex Palou nog altijd ruim bovenaan in het IndyCar-kampioenschap. De Spaanse Chip Ganassi Racing-coureur heeft 417 punten achter zijn naam staan. Teamgenoot Scott Dixon staat op de tweede plaats met een achterstand van 117 punten. VeeKay staat vijftiende in het kampioenschap, dat nog zeven races telt. Hij heeft tot nu toe 158 punten gescoord.