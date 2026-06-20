Steiner vindt dat velen de IndyCar onderschatten: "De lat ligt hoog"

Als hekkensluiter onder de fulltime coureurs in het klassement en met een beste resultaat van een 16e plaats is het debuutseizoen van Mick Schumacher in de IndyCar allesbehalve gemakkelijk verlopen. Voor zijn voormalige Haas Formule 1-teambaas Günther Steiner komt deze situatie geenszins als een verrassing, omdat hij de verwachtingen voor zijn voormalige coureur – ook die van Schumacher zelf – als volkomen overdreven beschouwt.

"Iedereen die zei dat Mick daarheen zou gaan en zou winnen, is een dromer", zei Steiner in een interview met Motorsport.NL. "De lat ligt hoog bij de topcoureurs daar. En zij doen dit al jaren. Je kunt daar niet zomaar binnenlopen. Niemand kan zomaar binnenwandelen en alles op zijn kop zetten. De besten hebben het geprobeerd.”

Volgens de voormalige teambaas van Haas wordt het overstappen tussen de grote motorsportcategorieën door buitenstaanders vaak gebagatelliseerd. Hij vergelijkt de overstap van de Formule 1 naar de IndyCars met atletiekdisciplines: „Het zijn motorsporten, maar verschillende disciplines. Het is net als de 400 meter horden versus de 400 meter sprint. Zo is het nu eenmaal. We moeten afwachten hoe hij zich ontwikkelt."

Hoge verwachtingen en druk

Mick Schumacher, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda Foto door: Geoff Miller / Lumen via Getty Images

Volgens Steiner ligt een kernprobleem achter het uitblijven van topresultaten in het debuutseizoen van Schumacher bij Rahal Letterman Lanigan Racing ook in de mentale component. De publieke aandacht in zijn thuisland zorgt voor extra druk op de coureur zelf.

"Ik denk dat hij op dit moment te veel druk op zichzelf legt omdat de verwachtingen gewoon zo hooggespannen zijn," voegde Steiner toe. Voor het begin van het seizoen had Schumacher nog gezegd dat hij niet als een rookie behandeld wilde worden, omdat hij dat niet was.

Het huidige seizoen is „behoorlijk zwaar en moeilijk“ voor de nieuwkomer, maar dat ligt absoluut binnen de verwachtingen.

Het tijdperk van Mansell en Andretti is voorbij

Steiner licht toe: zelfs ervaren coureurs hebben het in de VS niet bepaald gemakkelijk. Als voorbeeld noemt hij Schumachers voorganger bij Haas, Romain Grosjean, die veel meer Formule 1-ervaring meebracht naar de IndyCar Series en zelfs in zijn vijfde IndyCar-jaar nog steeds geen overwinning heeft behaald.

Volgens Steiner behoort een overstap die meteen met absoluut succes wordt bekroond tot het verre verleden. Hoewel Nigel Mansell er iets meer dan 30 jaar geleden, als regerend Formule 1-wereldkampioen, in slaagde om direct in zijn eerste seizoen de IndyCar-titel te winnen, zijn die tijden niet meer te vergelijken met het heden. "Dat was een heel ander tijdperk," doet Steiner het af.

Destijds konden uitzonderlijke talenten als Mario Andretti nog even goed winnen in sprintcars, IndyCars en de Formule 1. Tegenwoordig falen zelfs de allerbesten van het moderne tijdperk vanwege deze extreme specialisatie.

Fernando Alonso, Andretti Autosport Honda Foto door: Phillip Abbott / Motorsport Images

"Kijk maar naar Fernando Alonso", zegt Steiner, verwijzend naar de pogingen van de tweevoudig Formule 1-wereldkampioen in de Indianapolis 500, waar hij zich in 2019 op sensationele wijze niet wist te kwalificeren voor de race. "Het is gewoon moeilijk. Dertig jaar geleden was de wereld anders. Dit zijn nu eenmaal disciplines waar je je op moet concentreren.”

Ook IndyCar-sterren hebben het moeilijk in Europa

Colton Herta, Cadillac Racing Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Volgens Steiner geldt hetzelfde voor Amerikaanse coureurs die de overstap naar Europa proberen te maken. Zelfs topcoureurs uit de Amerikaanse scene konden niet zomaar in de Europese formule-racerij instappen en daar domineren.

Als voorbeeld noemt hij de meervoudig IndyCar-racewinnaar Colton Herta, die in het kader van zijn Formule 1-ambities werd geconfronteerd met de hindernissen van het Europese systeem en momenteel op de 13e plaats in het Formule 2-klassement staat.

Steiner trekt de vergelijking met de hoogste juniorklasse onder de Formule 1: „Colton Herta heeft het moeilijk in de Formule 2. Hij heeft IndyCar-races gewonnen. Dat kun je hem ook niet kwalijk nemen.” Het niveau in de Europese opstapklasse is bovendien gewoonweg enorm hoog. „De jongens in de Formule 2 zijn niet slecht. Het zijn geen makkelijke tegenstanders.”

Mick Schumacher krijgt nu in de race op Elkhart Lake, op een ruim circuit zoals hij die kent uit de Formule 1, de kans om zijn resultaten te verbeteren.

Vertaald uit het Duits