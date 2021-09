Grosjean vervolgt IndyCar-loopbaan bij topteam Andretti Autosport

Na een lange carrière in de Formule 1 maakte Grosjean deze winter de overstap naar het IndyCar-kampioenschap. Bij Dale Coyne Racing betwistte de Fransman aanvankelijk enkel de reguliere en stratencircuits, maar vorige maand kwam Grosjean voor het eerst in actie op de oval van Gateway. De indrukwekkende prestaties gedurende het seizoen sprongen in het oog bij Andretti Autosport. Het team wist de 35-jarig coureur vast te leggen voor alle races.

Zie ook: Hoe Grosjean de weg naar IndyCar plaveit voor jonge Europese coureurs

“Ik ben vereerd om volgend seizoen voor Andretti Autosport te rijden in de #28 DHL Honda”, zei Grosjean, die de plek van Ryan Hunter-Reay overneemt. “Het is fantastisch om voor een team als Andretti te rijden, iedereen in de motorsportwereld kent deze klinkende naam. Ik ben heel blij en trots dat ik er deel van uit mag maken. Ik ben ook trots op het vertegenwoordigen van DHL. Ik zie de DHL-kleuren al heel lang op diverse wagens, het is een prachtige stap om dit merk te vertegenwoordigen. Ik hoop dat we samen veel succes gaan hebben.”

In het persbericht, dat een paar uur te vroeg verzonden werd, sprak Grosjean ook een woord van dank richting zijn huidige team: “Ik wil Dale Coyne Racing bedanken voor de kans in IndyCar. Ik heb enorm genoten van het racen en het geeft mij nu de kans om de stap te maken naar een van de meest competitieve en beste teams ter wereld.”

Hunter-Reay maakt geen deel meer uit van de plannen bij Andretti. Anderzijds is het de verwachting dat Devlin DeFrancesco een deel van het seizoen gaat afwerken. Van Grosjean is duidelijk dat hij volgend seizoen zijn debuut gaat maken in de Indy 500.

Eerder op vrijdag werd Ferrari F1-junior Callum Ilott bevestigd voor het volledige IndyCar-seizoen bij Juncos Hollinger Racing.

Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport Honda Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images