Rahal kwaad op agressieve Grosjean: "Raakte mij met opzet"

Graham Rahal en Romain Grosjean streden in de laatste ronden van de IndyCar-race op Barber Motorsports Park om de zevende positie. De coureur van Andretti Autosport was sneller dan zijn collega van Rahal Letterman Lanigan en deed in ronde 87 in bocht 5 van heel ver een inhaalpoging. Rahal verdedigde via de buitenkant en nam zo meer snelheid mee bij het uitkomen van de bocht, waardoor de inhaalactie niet slaagde. Op dat moment kwamen de bolides van Grosjean en Rahal twee keer met elkaar in aanraking, waarbij het rechter voorwiel van de Fransman de sidepod van de Amerikaan raakte.

Met name de tweede aanraking leek te voorkomen en dus viel dat niet goed bij Rahal. “Hij is een nietsnut! Hij raakte me met opzet”, vertelde hij direct na het contact via de teamradio. Toen de zesvoudig IndyCar-racewinnaar na de race de media te woord stond, was de woede nog niet helemaal weg. “Kijk, we rijden alweer bijna rechtuit. Waarom stuur je op me in?”, zegt Rahal bij het bekijken van de beelden van het incident. “Ik ben gewoon gefrustreerd, want dit is niet de eerste keer. In St. Petersburg raakte hij iedereen die hij kon raken, nu raakt hij hier Rossi, Herta en mij. Op een gegeven moment moet het een keer afgelopen zijn.”

Geen straf, dus Rahal zint op revanche

Daar waar Rahal dus niet blij is met de manier waarop Grosjean het duel met hem aanging, zag de voormalig F1-coureur na het bekijken van de beelden niet wat het probleem zou moeten zijn. “Volgens mij is dit hard, maar fair racen. Het is IndyCar, het is wiel-aan-wiel actie”, zei Grosjean. “We hebben elkaar een paar keer geraakt, maar het was goed racen. Het was zwaar. Barber is een heel goed circuit, maar het is heel moeilijk om hier in te halen. Dat geldt vooral als je in een treintje rijdt. Als de coureur voor je niemand voor zich heeft, kan hij een andere lijn proberen, maar we reden allemaal in een treintje waardoor het lastig was.”

In de laatste ronde van de race zou Grosjean nog langs Rahal gaan in de strijd om P7. Na de finish zou dat niet meer veranderen, want de wedstrijdleiding zag het voorval door de vingers. Het gevolg: Rahal zint op revanche. “Een andere coureur in deze klasse vertelde me dat een oude vos wel zijn haren, maar niet zijn streken verliest. Zijn hele carrière in Europa heeft hij ongeveer deze reputatie gehad en nu leren we die hier ook snel kennen. Als de wedstrijdleiding niets wil doen, dan doen wij ook niets. Maar als wij hem dan een beuk verkopen, dan moeten ze daar ook niets mee doen. In het verleden ben ik wel eens voor minder bestraft.”