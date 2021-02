Grosjean besloot in 2015 in zee te gaan met het team van Haas, dat het jaar erop zou debuteren in de Formule 1. De ervaring van de Fransman was van grote waarde voor het nieuwe team, terwijl Grosjean ook voor een stunt wist te zorgen door de renstal tijdens de allereerste race in Melbourne meteen een flinke lading punten te bezorgen.



Na vijf seizoenen kwam er vorig jaar een einde aan de samenwerking tussen Grosjean en Haas. Als dank voor zijn jarenlange inzet en toewijding was teameigenaar Gene Haas wel bereid om de Fransman te blijven sponsoren in zijn poging om een nieuw avontuur te starten in de Amerikaanse IndyCar Series. Na zijn zware crash in Bahrein besloot Haas daar echter van af te zien.

"Blijf thuis"

“Hij had me gevraagd of ik bereid zou zijn om hem te sponsoren in de IndyCar. Aanvankelijk stond ik daar wel voor open”, vertelt Haas in gesprek met RACER. “Maar na zijn crash in Bahrein was ik zo blij dat hij het kon navertellen. Zijn auto was volledig verwoest, ik was dolgelukkig dat hij het had overleefd.”

Die crash bracht Haas op andere gedachten: “Ik weet niet… Hij heeft een vrouw en drie kinderen. Ik vertelde hem dat ik het niet kon aanzien om hem geld te geven zodat hij zich dood kon gaan rijden. Ik vond gewoon dat hij thuis moest blijven bij zijn gezin. Hij is door het oog van de naald gekropen. Als je echt begrijpt wat daar gebeurd is… Als die auto een paar graden de andere kant op had gelegen had hij niet uit kunnen stappen en had hij het niet overleefd, dus hij heeft extreem veel mazzel gehad. Hetzelfde geldt voor het team. Ik kon het niet voor me zien dat ik zijn vrouw en kinderen onder ogen had moeten komen. Ik kon het gewoon niet, dus ik vertelde hem: ‘Nah, blijf thuis. Ik kan je daar niet meer helpen’.”

Haas begrijpt keuze Grosjean

Ondanks het gebrek aan financiële steun van Haas wist Grosjean alsnog een IndyCar-stoeltje te bemachtigen bij het team van Dale Coyne Racing, waarvoor hij deze week op het circuit van Barber zijn allereerste meters reed. Ondanks het feit dat Grosjean daarmee tegen de wil van Haas in gaat, begrijpt de Amerikaanse ondernemer de keuze van de coureur wel.

“Grosjean is een geweldige coureur. Hij heeft echt goede dagen waarop hij zo goed is als welke rijder dan ook. Hij houdt van het racen en dit is zijn keuze. Ik wilde gewoon geen deel uitmaken van de verkeerde keuze. Ik prijs me al gelukkig dat hij aan de dood is ontsnapt, dat die ene dag de gelukkigste dag was van het hele Haas F1-tijdperk omdat hij daar relatief ongedeerd is gebleven. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest in de racerij als toen ik hem daar uit die auto zag springen.”

VIDEO: Grosjean blikt terug op eerste IndyCar-test