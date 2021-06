Strategie breekt VeeKay op in tweede IndyCar-wedstrijd Detroit

VeeKay deed zaterdag tijdens de eerste race in Detroit nog goede zaken. Van de twaalfde startplek reed hij helemaal naar de tweede stek, hetgeen hem naar de vierde plaats in het klassement bracht. Een hoopgevend resultaat met het oog op de tweede race van zondag, maar die wedstrijd verliep teleurstellend. VeeKay begon die race vanaf P2, maar de gekozen strategie met drie stops zorgde ervoor dat hij na een vroege eerste pitstop in het verkeer terechtkwam. Vanaf dat moment was het een lastige wedstrijd.

Dat kwam onder meer door een touché met Marcus Ericsson, de winnaar in de eerste race op zaterdag. VeeKay hield een lekke band over aan het contact en holde vanaf dat moment achter de feiten aan. “Soms eindig je vooraan, en soms niet. Het is wat het is, de tactische beslissingen hebben ons vandaag helaas niet geholpen”, zei VeeKay. “Ik wil Ed Carpenter Racing bedanken voor dit weekend – we zijn gisteren prachtig tweede geworden en hebben op zondagochtend een puike kwalificatie afgewerkt. De strategische keuze werkte niet, we hadden een extra neutralisatie nodig gehad en die viel niet.”

Lang kan VeeKay niet treuren om het resultaat. Volgend weekend gaat IndyCar naar Road America en dat is het favoriete circuit van de Nederlandse coureur: ““Hier in Detroit had ik de beschikking over een fantastische Chevrolet-motor, de snelheid zat er in beide races goed in. Natuurlijk finish ik liever beide races op het podium, maar het positieve is dat we sterk in het tussenklassement staan. Ik heb ontzettend veel zin in volgende week, wanneer we op mijn favoriete circuit in de Verenigde Staten rijden.”

In de tussenstand staat Van Kalmthout nu op de vijfde plaats. Het kampioenschap wordt aangevoerd door Pato O’Ward, de winnaar van zondag.